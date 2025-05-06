Враг начинает новое наступление: эксперт сообщил, что ВСУ могут сорвать операцию

Что сказал Самусь:
- Путин стремится захватить всю Донецкую область
- Россияне уже начали наступление на отдельных участках фронта
- ВСУ могут на старте сорвать летнее наступление противника
Армия страны-агрессора России готовится к летнему наступлению, в рамках которого должна была бы достичь того результата, на который оккупанты надеялись еще в прошлом году. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Самусь.
По его словам, в планы врага в частности входит оккупация всей Донецкой области. Это россиянам и в первую очередь кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно для стартовых позиций для разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"До сих пор он не достиг этой цели, поэтому фактически отказался от предложений США, которые передавались ему через Дмитриева (снятие санкций, совместные американо-российские проекты). Сейчас эти разговоры откладываются, Россия пытается реализовать те планы, которые ставила перед собой ранее", - пояснил эксперт.
Так на некоторых направлениях фронта уже фиксируются все признаки начала наступательных действий со стороны РФ. Например, на Покровском направлении резко увеличилось количество боевых столкновений.
Однако у украинских военных, по словам Самуся, есть возможность сорвать планы врага. Российские военные уже заявляют о новых наступательных действиях ВСУ в Курской области. Именно это и может сбить темп оккупантов.
В таком случае армия РФ не сможет сосредоточить все свои силы на запланированных для наступления направлениях и вынуждена будет перебрасывать их снова на территорию Курской области.
"С украинской стороны, если говорить о тактическом плане, это больше похоже на формирование буферной зоны, нет смысла идти вглубь Курской области", - отметил эксперт.
Если Силам обороны Украины удастся проникнуть в Брянскую, Курскую и Белгородскую область и создать там условия, которые сделают невозможным формирование оккупантами наступательной группировки, то это окончательно помешает реализовать РФ планы летней кампании.
Летнее наступление РФ - что известно
Напомним, военный эксперт Павел Нарожный сообщал, что Кремлевский диктатор Владимир Путин может выбрать новую цель на фронте, а именно полный захват Донецкой области.
Ранее подобную информацию озвучил и украинский военный, который заявил, что враг сосредотачивает силы в Донецкой области - это свидетельствует о том, что во время весенне-летнего наступления противник попытается оккупировать регион.
Накануне, как писал Главред, военный аналитик и боец ТРО Александр Мусиенко отметил, что на фронте отсутствуют какие-либо признаки того, что Россия может достичь значительных успехов - ни на оперативном, ни на стратегическом уровне.
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Кто такой Михаил Самусь
Михаил Самусь - военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения по международным вопросам (ЦИАКР).
В период с 2009 по 2015 год возглавлял Европейский офис ЦИАКР и Defense Express в городе Прага, Чехия. Руководил военно-политическими проектами аналитического центра ЦИАКР. Был главным редактором Вестника экспортного контроля, журналистом Defense Express.
Выступления и публикации Михаила Самуся регулярно публикуются в известных украинских и зарубежных изданиях.
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