Пушилин озвучил планы Путина по оккупированным территориям Украины

Главарь одной из непризнанных "народных республик" случайно проговорился.

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Пушилин озвучил истинные намерения Путина / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скрин с видео, скрин с DeepState

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Пушилин заявил, что РФ не будет восстанавливать большинство разрушенных сел Донетчины

Украинскую землю хотят раздать российским военным

Путин врал, что Россия возьмется за восстановление захваченных территорий Украины

Гауляйтер временно оккупированного страной-агрессором Россией Донецка Денис Пушилин заявил, что РФ не будет восстанавливать большинство населенных пунктов Донецкой области, которые разрушили оккупанты, ведь это "экономически нецелесообразно".

Кроме того Пушилин сказал, что землю, зачищенную от местного населения, в дальнейшем раздадут российским военным. На это обратил внимание в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

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Он отметил, что тем самым предатель Украины развеял легенду кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что Россия пришла на территорию Украины с целью защиты местного населения и восстановления разрушенных сел и поселков, и рассказал о реальном плане военного преступника в отношении украинских территорий.

"Вот и вся суть "освобождения Донбасса". Все разрушить, коренных жителей убить и выгнать, а их земли поделить между захватчиками", - подчеркнул журналист.

Позиция России в отношении временно оккупированных территорий Украины

Напомним, Главред писал, что министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров заявил, что Москва, мол, не собирается отдавать Украине захваченные территории.

Ранее также пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков вышел с циничным заявлением, что так называемые "новые регионы" Донбасс и Новороссия являются неотъемлемой частью РФ. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях.

Сам же кремлевский диктатор Владимир Путин, по информации СМИ, не намерен идти на компромисс на мирных переговорах в вопросах временно оккупированных территорий.

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Кто такой Денис Казанский Денис Казанский - уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Еспресо TV, пишет Википедия. Ведет популярный youtube-канал.

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