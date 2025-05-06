Лидер президентской гонки в Румынии высказался против передачи оружия Украине

Главное:
- Симион высказался в поддержку предложенного Трампом "мирного плана"
- Румынский политик выступил против отправки оружия Украине
Победивший в первом туре президентских выборов в Румынии лидер ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион высказался в поддержку предложенного Дональдом Трампом "мирного плана".
Вместе с тем он выступил против отправки оружия Украине, аргументируя это тем, что такая практика противоречит интересам европейских государств, сообщает Deutsche Welle.
"Мы выступаем за мир и считаем, что деэскалация — единственный путь. Передача вооружения обеим сторонам лишь вредит странам Европы — Германии, Франции, Румынии и Польше", — уверен румынский политик.
Он также подчеркнул, что война между Россией и Украиной негативно отразилась на Румынии, и, по его мнению, основная цель — добиться прекращения боевых действий и защитить мирное население.
Симион выразил надежду, что возможные мирные инициативы, исходящие от Дональда Трампа, окажутся успешными.
"Нам остаётся только надеяться и молиться, чтобы его усилия по переговорам дали положительный результат", — добавил он.
Ранее экс-президент Румынии жестко припечатал Трампа. "Беззастенчиво лгущий" Дональд Трамп ослабляет обороноспособность Украины, считает Траян Бэсеску.
Напомним, ранее депутат из Румынии попросила Путина "защитить румынов" в Украине. Диану Шошоаке недавно не допустили к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.
Как сообщал Главред, в МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика Келина Джорджеску, претендовавшего на пост президента Румынии, который говорил о том, что Украина - "вымышленное государство".
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Кто такой Джордже Симион?
Джордже Симион - румынский правый политик и общественный активист. Он является президентом Альянса за объединение румын (AUR), румынской политической партии, которая приобрела популярность после неожиданно сильного результата на парламентских выборах в Румынии 2020 года, пишет Википедия. Оппоненты называют Симиона "пророссийским". Ранее бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил, что в 2011 году Симион якобы встречался с представителями российского ГРУ в Черновцах.
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