Лидер президентской гонки в Румынии высказался против передачи оружия Украине

Война между Россией и Украиной негативно отразилась на Румынии, заявил Джордже Симион.

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Джордже Симион выступает за прекращение поставок оружия Украине / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UALandForces, Facebook/george.simion.unire

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Симион высказался в поддержку предложенного Трампом "мирного плана"

Румынский политик выступил против отправки оружия Украине

Победивший в первом туре президентских выборов в Румынии лидер ультраправой партии "Альянс за объединение румын" Джордже Симион высказался в поддержку предложенного Дональдом Трампом "мирного плана".

Вместе с тем он выступил против отправки оружия Украине, аргументируя это тем, что такая практика противоречит интересам европейских государств, сообщает Deutsche Welle.

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"Мы выступаем за мир и считаем, что деэскалация — единственный путь. Передача вооружения обеим сторонам лишь вредит странам Европы — Германии, Франции, Румынии и Польше", — уверен румынский политик.

Он также подчеркнул, что война между Россией и Украиной негативно отразилась на Румынии, и, по его мнению, основная цель — добиться прекращения боевых действий и защитить мирное население.

Симион выразил надежду, что возможные мирные инициативы, исходящие от Дональда Трампа, окажутся успешными.

"Нам остаётся только надеяться и молиться, чтобы его усилия по переговорам дали положительный результат", — добавил он.

Ранее экс-президент Румынии жестко припечатал Трампа. "Беззастенчиво лгущий" Дональд Трамп ослабляет обороноспособность Украины, считает Траян Бэсеску.

Напомним, ранее депутат из Румынии попросила Путина "защитить румынов" в Украине. Диану Шошоаке недавно не допустили к выборам президента из-за ее антиконституционных заявлений.

Как сообщал Главред, в МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика Келина Джорджеску, претендовавшего на пост президента Румынии, который говорил о том, что Украина - "вымышленное государство".

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Кто такой Джордже Симион? Джордже Симион - румынский правый политик и общественный активист. Он является президентом Альянса за объединение румын (AUR), румынской политической партии, которая приобрела популярность после неожиданно сильного результата на парламентских выборах в Румынии 2020 года, пишет Википедия. Оппоненты называют Симиона "пророссийским". Ранее бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару заявил, что в 2011 году Симион якобы встречался с представителями российского ГРУ в Черновцах.

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