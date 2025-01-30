"Украина – вымышленное государство": в МИД ответили пророссийскому Джорджеску

В интересах Румынии - достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, говорят в МИД.

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В Румынии заявили о притязаниях на земли Украины / Коллаж: Главред, фото: pexels, google maps

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Высказывания Джорджеску являются "проявлением крайнего неуважения"

Тезисы Джорджеску полностью тождественны тезисам пропаганды РФ

В МИД Украины прокомментировали заявления румынского политика Келина Джорджеску, претендовавшего на пост президента Румынии, который говорил о том, что Украина - "вымышленное государство".

Такие высказывания являются "проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу", подчеркнули в украинском МИДе.

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"Считаем категорически неприемлемыми и осуждаем ревизионистские заявления или действия, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречат международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям. На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Калина Джорджеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", - указывается в сообщении.

Украинские дипломаты убеждены, что в интересах Румынии и румынского народа - достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соседней Украине и напомнили, что в планы Кремля и его марионеток такое развитие событий не входит.

В то же время в министерстве отметили, что ценят поддержку от Румынии и румынского народа.

"Рассчитываем на дальнейшее развитие дружеских украинско-румынских отношений, имеющих характер стратегического партнерства, на благо наших двух народов", - подытожили в заявлении МИД.

Напомним, румынский политик заявил о планах захватить Буковину. Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством".

Ранее один из лидеров партии "Альянс за объединение румын" Клаудиу Тырзиу внезапно выразил желание аннексировать украинские территории и добиться "оттепели в отношениях с РФ". Он решил, что у Украины нужно забрать Буковину, Закарпатье и Одесскую область.

Как сообщал Главред, ранее Диана Шошоаке подала "проект закона", в котором она призывает разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной и аннексировать Северную Буковину, Марамуреш и остров Змеиный. Киев инициирует санкции против политического деятеля.

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Кто такой Келин Джорджеску Кэлин Джорджеску (рум. Călin Georgescu) — румынский политический и государственный деятель. Родился 26 марта 1962 года в Бухаресте. Окончил Бухарестский университет сельскохозяйственных наук и ветеринарии. В 1999 году получил докторскую степень в области почвоведения, пишет Википедия. В 1990-х годах работал в министерстве окружающей среды и министерстве иностранных дел Румынии. Кандидатуру Джорджеску трижды предлагали назначить на пост премьер-министра - в 2011, 2012 и 2016 годах. На президентских выборах 2024 года выдвинулся на пост главы государства как независимый кандидат. Одержал победу в первом туре и вышел во второй, запланированный на 8 декабря, вместе с Еленой Ласкони. 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура, заявив, что необходимо обеспечить "правильность избирательного процесса" из-за информации о нелегальном финансировании агитационной кампании Кэлина Джорджеску и вероятного вмешательства со стороны Российской Федерации. Джорджеску называл президента России Путина "человеком, который любит свою страну" и заявлял, что Румыния должна следовать "русской мудрости", назвав Украину "выдуманным государством", отрицая при этом свою "пророссийскую" позицию. Джорджеску является сторонником ряда теорий заговора. Он не верит в существование COVID-19 и полёт НАСА на Луну. Также он утверждал, что людей чипируют через газированные напитки и отрицает изменение климата.

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