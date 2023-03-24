Сенатор из Румынии "предложила" аннексировать часть Украины: в МИД дали жесткий ответ

Сенатор Румынии Диана Шошоаке, которая связана со страной-агрессором РФ, подала "законопроект", где она "просит", дескать, аннексии части территорий Украины.

Шошоаке призвала Украину, дескать, "отдать территории" в ответ на помощь Бухареста Киеву / Коллаж УНИАН, Diana Iovanovici Sosoaca//Facebook

Пророссийский сенатор Румынии Диана Шошоаке подала "проект закона", в котором она призывает разорвать договор о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной и аннексировать Северную Буковину, Марамуреш и остров Змеиный. Киев инициирует санкции против политического деятеля.

На своей странице в социальной сети Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал о том, что румынский сенатор Диана Шошоаке подала в парламент "законопроект", в рамках которого она призывает, дескать, "присоединить исторические территории" – Северную Буковину, Герце, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

Самая Шошоаке сказала, что Румыния, мол, "должна восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения". Кроме того, она "просит учесть" помощь официального Бухареста Киеву в войне с Россией и якобы "отдать территории".

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Позже она попыталась оправдаться. Сказала, мол, ее инициатива не имеет отношения к войне России и Украины. Ее цель, дескать, "избежать принудительной этнической ассимиляции румын в Украине".

Украина введет санкции против Шошоаке

Представитель МИД Украины Николенко отметил, что действия Шошоаке являются классическим примером из методики реваншизма РФ.

"Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, поднять дух добрососедства между Украиной и Румынией", - сказал спикер внешнеполитического ведомства.

Также МИД инициирует введение санкций против работающего в рамках пророссийских нарративов сенатора за угрозу национальной безопасности Украины.

"МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности", - подчеркнул Олег Николенко.

Позиция Румынии по войне России против Украины

Румыния осудила полномасштабное военной вторжение России в Украину. Парламент страны 8 марта 2023 года принял декларацию с соответствующим решением. Депутаты призвали Москву вывести свои оккупационные войска и прекратить войну против Украины.

В сентябре прошлого года бывший глава МИД и экс-министр образования Андрей Марга сделал скандальное заявление, в рамках которого назвал границы Украины "неестественными". Он "призвал" Украину, дескать, "отдать свои земли" Польше, Румынии и агрессору России.

В Министерстве иностранных дел Румынии осудили слова Марги и заявили, что Бухарест категорически отвергает такую позицию, которая направлена на распространение российской пропаганды.

"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения…МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркнули в МИД Румынии.

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