'Украина должна отдать территории': экс-глава МИД Румынии сделал скандальное заявление

Марга сделал скандальное заявление об Украине / digi24.ro

Бывший коммунист и осведомитель румынских спецслужб Андрей Марга оскандалился заявлением о том, что наша страна находится в "неестественных границах".

По его словам на презентации книги "Судьба демократии" в городе Алба-Юлия, Украине стоит передать западные земли Венгрии, Румынии и Польше, а России — Донбасс и Крым, сообщает Digi24.

"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты", — заявил Марга.

Отвечая на вопрос о полномасштабной войне в Украине, бывший чиновник сказал, что вопрос нужно решать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.

"У нас нет секретных документов, которые привели к ситуации в Украине. Пока не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет, демократия пострадает. Я за политический реализм, у сверхдержав США, Китая, России и Евросоюза должно быть понимание новой структуры безопасности в Европе и мире", — заявил Андрей Марга.

По его мнению, Румынии "нечего делать" в войне России с Украиной.

"У Румынии есть все ресурсы, чтобы не пострадать от энергетического кризиса", — заявил бывший министр.

Марга критически отозвался о демократии в Украине.

"Там еще далеко до демократии. Сейчас (в Украине) запрещены партии, телевидение находится под контролем. Страна, из которой большинство людей уезжает с деньгами, не может быть ни демократической, ни развитой", — поделился он мнением.

Ранее социологи выяснили, что подавляющее большинство украинцев не готовы идти на какие-либо территориальные уступки ради скорейшего прекращения войны с РФ.

Социологи сообщили, что для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (этот показатель вырос на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом, проведенном в июле).

При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

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