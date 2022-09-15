Абсолютное большинство украинцев не хотят отдать территории ради прекращения войны – опрос

Украины высказались относительно выйны с РФ / УНИАН

Подавляющее большинство украинцев не готовы идти на какие-либо территориальные уступки ради скорейшего прекращения войны с РФ.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Социологи выяснили, что для 87% респондентов никакие территориальные уступки не допустимы (этот показатель вырос на 3 процентных пункта по сравнению с аналогичным опросом, проведенном в июле).

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В то же время этом лишь 8% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий (и доля таких людей снизилась по сравнению с июлем на 2 процентных пункта).

/ kiis.com.ua

Отметим, что во всех регионах Украины абсолютное большинство населения против любых территориальных уступок. Даже среди жителей востока страны, где сейчас продолжаются интенсивные бои, 85% против уступок (готовы на уступки – только 10%), а среди южан – 83% против уступок (готовы – только 10%).

/ kiis.com.ua

"Целесообразно обратить внимание, что в период с мая по июль на Востоке с 68% до 77% стало больше тех, кто против любых уступок, а в сентябре этот показатель вырос еще до 85%. Сейчас фактически нет разницы между взглядами жителей разных регионов", - добавили в КМИС.

Соцопрос проводился на протяжении 7-13 сентября 2022 методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). В целом было опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (за исключением территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года - АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Напомним, ранее опрос, который провела социологическая служба Russian Field, показал - 60% россиян выступают за новое наступление путинской армии на Киев.

При этом большинство россиян - 76% - поддерживают действия российской оккупационной армии в Украине, солдаты которой захватили территорию и убивают гражданское население. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

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