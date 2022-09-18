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"Разделение Украины": в Румынии поставили на место скандального экс-министра

18 сентября 2022, 16:52

Позиция Андрея Марги пропагандирует распространяемые РФ злонамеренные нарративы, подчеркнули в МИД Румынии.

Румыния, флаг
В Румынии отреагировали на заявление Андрея Марги / @mae.romania

Министерство иностранных дел Румынии заявило о недопустимости публичных заявлений экс-министра Андрея Марги относительно агрессивной войны России против Украины и ее последствий.

Об этом говорится в заявлении на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

"Эти заявления находятся в вопиющем противоречии с официальной позицией Румынии относительно незаконной, необоснованной и неспровоцированной агрессии России против Украины, а также с основными принципами международного права, регулирующими сегодня международные отношения", - говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что "категорически отвергают" позицию Марги, который принимает, поощряет и пропагандирует распространяемые Россией злонамеренные нарративы.

"МИД вновь заявляет о своей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - подчеркивают в МИД.

Скандал с заявлением Марги

Бывший глава МИД Румынии Андрей Марга заявил, что Украина находится в"неестественных границах" и ей необходимо "передать свои земли" Венгрии, Румынии, Польше и России.

"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Румынии — Буковину и России — Донбасс и Крым. Это территории других стран, иначе будут конфликты", — заявил Марга.

Он добавил, что Румынии "нечего делать" в войне РФ против Украины. Этот вопрос, по его мнению, нужно решать в диалоге с США, Россией, Германией и Китаем.

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