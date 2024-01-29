"Часть нашей нации": в Румынии хотят отобрать у Украины большую часть территорий

В Румынии хотят аннексировать Закарпатье, Одесскую область и Буковину.

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Румыния хочет отобрать у Украины большую часть территорий / Коллаж: Главред, фото: pexels, google maps

В Румынии выдали скандальное и очень циничное заявление. Один из лидеров партии "Альянс за объединение румын" Клаудиу Тырзиу внезапно выразил желание аннексировать украинские территории и добиться "оттепели в отношениях с РФ". Об этом сообщает Newsweek.

Он решил, что у Украины нужно забрать Буковину, Закарпатье и Одесскую область. Эти территории он назвал "частью румынской нации".

"Мы не будем по-настоящему суверенными до тех пор, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах! Южная Бессарабия, Северная Буковина, Земля Герца, Закарпатье - все, что было и является частью румынской нации, должно вернуться в границы границ одной и той же государства", – цинично заявил Тырзиу. видео дня

Пропутинский политик даже хочет, чтобы Румыния вышла из НАТО. Стоит отметить, что с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину он был готов "протянуть России руку".

Напомним, ранее в Венгрии открыто заявили о намерениях захватить Закарпатье. Такое заявление сделал лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкои.

Скандальные заявления Виктора Орбана

Скандально известный своими пророссийскими и пропутинскими взглядами премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине якобы "не одержать победу" над страной-агрессором Россией. При этом он повторил пропагандистские тезисы Кремля ‒ мол, "Америка хочет втянуть" Венгрию в войну против России, но венгры "на нее не пойдут".

Кроме того, пропутинский премьер-министр Орбан сам "заглядывается" на украинскую территорию. Недавно он цинично заявил, что Закарпатье – это "древняя венгерская земля".

Позже Орбан заявил, что необходимо сделать всё возможное, чтобы не допустить контрнаступления и посадить Киев и Москву за стол переговоров. По словам Орбана, контрнаступление, которое готовят ВСУ, "является делом украинцев".

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