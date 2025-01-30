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Румынский политик хочет поделить Украину и захватить Буковину

Анна Ярославская
30 января 2025, 11:39
156
Келин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством".
Келин Джорджеску, карта Украины
Келин Джорджеску сделал скандальное заявление об Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия, pixabay

Кратко:

  • Джорджеску уверен, что раздел Украины "неизбежен"
  • Политик положил глаз на Северную Буковину

Ультраправый румынский политик Келин Джорджеску сделал скандальное заявление в адрес Украины. В частности, он назвал ее "вымышленным государством" и заявил, что Украину "неизбежно" поделят между собой соседние страны.

Джорджеску убежден, что границы будут меняться. Во время дискуссии с журналистом Ионом Кристой политик рассказал, как по его версии будет "поделена" Украина, пишет Newsweek.

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"Мир меняется. Границы будут меняться. Более того – если границы изменятся, то где будем мы? У нас есть Северная Буковина – интерес. У нас есть Буджак, у нас есть Северный Марамуреш — правильно? Из бывшего… как оно называлось… Закарпатье! Останется и за венграми… Львов, который останется за поляками, и Малороссия", - сказал румынский политик.

По его словам, разделение Украины "неизбежно".

"На сто процентов, так и будет. Ну, у них нет другого пути! Дорога к чему-то подобному неизбежна. Украина – это вымышленное государство. Это Украинская Советская Социалистическая Республика", – заявил Джорджеску.

Планы по разделу Украины

Как сообщал Главред, Россия стремится разрушить украинскую государственность, разделив Украину на три части. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в разведке, Министерство обороны РФ подготовило документ с прогнозом военно-политического развития мира до 2045 года, в котором заложен такой сценарий.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что подобные карты с раздела Украины на части являются давним инструментом кремлевской политики.

"Нам партнеры на встречах не говорили ни о каких картах. Мы такого от них не слышали. Это может быть свидетельством либо того, что им такие карты не передавали, либо если кто-то им и пытался их передать, видимо они не относились к этому серьезно", - сказал Тихий.

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Кто такой Келин Джорджеску

Кэлин Джорджеску (рум. Călin Georgescu) — румынский политический и государственный деятель.

Родился 26 марта 1962 года в Бухаресте. Окончил Бухарестский университет сельскохозяйственных наук и ветеринарии. В 1999 году получил докторскую степень в области почвоведения, пишет Википедия.

В 1990-х годах работал в министерстве окружающей среды и министерстве иностранных дел Румынии.

Кандидатуру Джорджеску трижды предлагали назначить на пост премьер-министра - в 2011, 2012 и 2016 годах.

На президентских выборах 2024 года выдвинулся на пост главы государства как независимый кандидат. Одержал победу в первом туре и вышел во второй, запланированный на 8 декабря, вместе с Еленой Ласкони. 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура, заявив, что необходимо обеспечить "правильность избирательного процесса" из-за информации о нелегальном финансировании агитационной кампании Кэлина Джорджеску и вероятного вмешательства со стороны Российской Федерации.

Джорджеску называл президента России Путина "человеком, который любит свою страну" и заявлял, что Румыния должна следовать "русской мудрости", назвав Украину "выдуманным государством", отрицая при этом свою "пророссийскую" позицию.

Джорджеску является сторонником ряда теорий заговора. Он не верит в существование COVID-19 и полёт НАСА на Луну. Также он утверждал, что людей чипируют через газированные напитки и отрицает изменение климата.

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