Удар по западной поддержке: над Украиной нависла угроза из Румынии - Sky News

Не только выборы в США могут сказаться на поддержке Украины, угрожающая ситуация и в Румынии.

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Кандидат в президенты Румынии не поддерживает даже членства своей страны в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Британии, facebook.com/calingeorgescuro

Главные тезисы статьи:

Главный кандидат в президенты набрал 22,9% голосов

Георгеску выступает против НАТО

Новый президент Румынии может прекратить помощь Украине

Президентские выборы в Румынии ставят под угрозу поддержку Украины среди западных лидеров. А все из-за того, что ультраправый кандидат и критик НАТО Калин Георгеску набирает большинство голосов в первом туре.

Как пишет Sky News, после подсчета 99,9% голосов Георгеску получил 22,9%, а правоцентристка Елена Ласкони была второй с 19,16%. Теперь они сойдутся друг с другом во втором туре голосования.

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Что интересно - накануне выборов, согласно опросам, Георгеску набирал до 5% голосов. Такая разница в опросах и результатах в Румынии впервые за 34 года.

Если Георгеску удастся победить во втором туре выборов, он будет контролировать расходы Румынии на оборону. А от них напрямую зависит поддержка Украины, которую кандидат в президенты вряд ли захочет предоставлять в прежних объемах.

Дело в том, что он неоднократно предлагал в целом прекратить поддержку Украины и выступал против НАТО, утверждая, что военный альянс не защитит никого в случае нападения.

Кроме этого Георгеску называл кремлевского диктатора Владимира Путина одним из немногих "настоящих лидеров" в мире и выражал восхищение премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Помощь Румынии Украине - последние новости

Напомним, что в сентябре 2024 года правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. Документ после этого направили в парламент для окончательного голосования.

Patriot / Инфографика: Главред

Впоследствии стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис подписал указ о передаче Украине системы противовоздушной обороны Patriot. Также правительство Румынии уполномочено предпринять необходимые шаги для восстановления наземных средств противовоздушной обороны. Суммы, необходимые для оплаты сборов и платежей за восстановление наземных средств ПВО, будут выделены из бюджета Министерства национальной обороны.

Ранее, как писал Главред, министр обороны Рустем Умеров сообщал, что благодаря Румынии F-16 в украинском небе станет больше, ведь группа украинских пилотов уже проходит подготовку в стране-союзнице.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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