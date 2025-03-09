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"Мясник из Белого дома": экс-президент Румынии жестко припечатал Трампа

Алексей Тесля
9 марта 2025, 21:21
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"Беззастенчиво лгущий" Дональд Трамп ослабляет обороноспособность Украины, считает Траян Бэсеску.
Бэсеску, Трамп
Траян Бэсеску жестко раскритиковал Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Facebook/PresedinteleTraianBasescu, скриншот

Главное:

  • Траян Бэсеску назвал Дональда Трампа "мясником из Белого дома"
  • Бухарест обязан предоставить Украине необходимые ресурсы

Жесткой критике подверг президента США Дональда Трампа бывший президент Румынии Траян Бэсеску.

Он назвал Дональда Трампа "мясником из Белого дома" и заявил, что тот последовательно ослабляет обороноспособность Украины, чтобы Россия могла беспрепятственно нанести удар.

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"Мясник из Белого дома! Беззастенчиво лгущий Трамп объясняет миру, что Путин не является агрессором и что Путин хочет мира, именно поэтому он прекратил военную и информационную помощь Украине. На самом же деле, сознательно "Мясник в Белом доме" последовательно ослабляет обороноспособность Украины, чтобы Путин мог днем и ночью наносить неспровоцированные удары по городам и объектам критической инфраструктуры. Цель тандема Трамп-Путин – капитуляция Украины. Это открывает России доступ к Республике Молдова и восточному флангу ЕС", – заявил он.

Бывший лидер Румынии утверждает, что Бухарест обязан предоставить Украине необходимые ресурсы, чтобы соседняя страна могла вести мирные переговоры.

"Мы обязаны предоставить Украине необходимые ресурсы, чтобы страна могла существовать и вести переговоры о приемлемом мире. Это будет нелегко, имея в оппонентах братство Трампа и Путина", – заявил он.

Вместе с тем экс-президент Румынии говорит, что Трамп и Путин хотят капитуляции Украины и открыть России доступ к Республике Молдова и восточному флангу Европейского Союза

"Вероятно, в видении Трампа MAGA также означает поддержку Путина в убийстве тысяч беззащитных украинцев, детей, женщин и стариков, под российскими и иранскими бомбами преступника Путина. MAGA! Да! Но это будет невозможно с Трампом и его стаей", – добавил Бэсеску.

Ранее в США призвали возобновить военную помощь Украине. Линдси Грэм прокомментировал предстоящие переговоры между США и Украиной в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.

Больше новостей:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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