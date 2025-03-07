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Украина имеет доступ к спутниковым снимкам Maxar, но есть нюанс - Defense Express

Руслана Заклинская
7 марта 2025, 17:33
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Информация о полном отсутствии доступа к суптникавым снимкам Maxar для Украины является неправдивой.
Украина имеет доступ к спутниковым снимкам Maxar, но есть нюанс - Defense Express
Maxar ограничил бесплатный доступ к спутниковым снимкам / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, ua.depositphotos.com

Главред:

  • Maxar ограничила бесплатный доступ к своим спутниковым снимкам
  • Украинские пользователи могут получать снимки только на платной основе

Компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности. Об этом пишет военно-аналитический портал Defense Express.

    В Украине дистрибьютором Maxar является компания ТВИС. В компании пояснили, что новые правила не повлияли на авторизованных украинских пользователей. Украинские пользователи все еще могут получать снимки, но теперь только на платной основе, так же, как и клиенты из других стран, включая Россию.

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    В то же время представители ТВИС подчеркнули, что не располагают информацией о том, каким образом Maxar сотрудничает с силовыми структурами Украины и предоставляет ли Киеву снимки за средства правительства США.

    Украинское OSINT-сообщество "КиберБорошно" первым сообщило о проблемах с доступом к Maxar. Однако впоследствии сообщество уточнило, что был закрыт только бесплатный доступ к снимкам.

    "Бесплатным доступом пользовались на всех уровнях, и это помогало, как отслеживать накопление врага на тактическом уровне, так и активность на объектах оперативного и стратегического уровня. Надеемся, что Министерство обороны работает с европейскими партнерами над этим вопросом", - говорится в сообщении "КиберБорошна".

    Maxar владеет 10 спутниками дистанционного зондирования Земли, которые используются для анализа боевых действий, оценки последствий атак и разведки. В самой компании пока не комментировали смену политики.

    Остановка помощи Украине от США - главное

    Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.

    Также Соединенные Штаты прекратили сотрудничество с Украиной в обмене разведывательными данными, заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Это решение, по словам Рэтклиффа, могут отменить в будущем.

    Остановка обмена разведданными между США и Украиной может усилить количество российских авиационных ударов, беспилотных и ракетных атак по украинскому тылу, что угрожает безопасности гражданских. Без американской поддержки Украина будет иметь меньше возможностей для поражения российских систем ПВО.

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    Что известно о Defence Express?

    Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

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