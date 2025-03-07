Трамп поощряет Россию к агрессии: Александр Леонов - о плане перевооружения ЕС

Европа пытается создать альтернативу НАТО, но единая армия появится не скоро, считает Александр Леонов.

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На фоне угроз Трампа Европа собирается создать альтернативу НАТО / Коллаж Главред

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, который предусматривает мобилизацию 800 млрд евро и включает кредитование на 150 млрд для оборонных нужд. Деньги будут использованы для производства средств ПВО и модернизации оборонной инфраструктуры среди стран-членов Евросоюза, и, в частности, будут привлечены для инвестиций в оборонную промышленность Украины.

В интервью Главреду исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов рассказал, как скоро Европа способна перевооружиться и какие страны этому будут мешать, включат ли Украину в новый военный союз в Европе и станет ли он альтернативой НАТО.

Насколько реалистичен этот план, и в чем он может в ближайшее время проявиться?

Положительный момент в этом плане заключается в озвученной цифре, которую должны выделить - 800 млрд евро. И это уже определенная конкретика, особенно учитывая то, что в ЕС был создан комиссариат по вопросам обороны и космоса. Таким образом, появилась институциональная возможность фактически направлять, унифицировать и координировать расходование этих средств именно на вопросы укрепления обороны Евросоюза.

Очевидно, важно, чтобы часть этих денег была направлена в Украину - возможно, в виде оружия или продукции оборонных предприятий. Ведь Европа, как оказалось в 2022 году, была фактически не готова к большой войне. Лишь некоторые страны имели возможность самостоятельно производить оружие в рамках замкнутого цикла - среди них Франция и Швеция. Также существует концерн Rheinmetall, который сейчас активно сотрудничает с Украиной и строит в нашей стране оборонные предприятия.

Одно из важных направлений - создание европейских производственных мощностей с замкнутым циклом производства оружия. Важно, чтобы Украину тоже привлекали к этим процессам. Возможно, будет рассмотрен вариант закупки оружия, которого ЕС не имеет в достаточном количестве - например, аналогов Patriot или даже более современных систем в Соединенных Штатах.

Как по мне, главное в этом плане - не только озвучивание необходимости приобретения Евросоюзом субъектности в вопросах обороны, но и обсуждение таких деталей, как суммы финансирования и механизмы их распределения. В частности, уже сейчас отмечается, что Венгрия и Словакия не смогут применить право вето на расходование этих средств. Это очень важно, ведь это означает, что были предусмотрены различные сценарии развития событий, и выбран такой вариант, который будет рабочим.

Смотрите видео интервью Александра Леонова Главреду о плане перевооружения Европы:

С чем связан такой радикализм условного Евросоюза сейчас? Почему именно сейчас Европа начала задумываться над этими вопросами, поскольку российская агрессия в Украине длится уже 11 лет, и три из них мы видим в полномасштабном ее измерении?

Здесь стоит отметить, что в 2013 году Европейский Союз почти не отреагировал на ситуацию. Торговля с Россией продолжалась, закупка российских энергоносителей не прекращалась, и многие не воспринимали всерьез российскую угрозу. Широкомасштабное вторжение в Украину заставило европейские страны пересмотреть свои оборонные бюджеты, проанализировать собственные производства.

Например, как выяснилось, Германия на 100% зависит от китайского пороха, что заставило ее искать способы уменьшить эти зависимости. В последние годы в Европе действительно строились оборонные заводы, однако этот процесс не был слишком масштабным. Страны взялись это исправить, но только Польша увеличила свой оборонный бюджет до 5% ВВП. Другие страны также увеличивали расходы, но не столь существенно. К тому же значительная часть государств НАТО до сих пор не достигла даже того показателя оборонных расходов, который требует устав Альянса.

В течение длительного времени в Европе считалось, что американский "ядерный зонтик" НАТО гарантирует безопасность континента при любых ситуациях. Но с приходом к власти Дональда Трампа стало понятно, что рассчитывать на безоговорочную поддержку со стороны США уже не стоит. Именно поэтому сейчас ЕС так отчаянно и быстро пытается найти собственные механизмы безопасности.

Интересно предложение Фридриха Мерца, человека, который, вероятно, станет следующим канцлером Германии, о создании нового оборонного союза. И здесь важно отметить два момента. Во-первых, сама идея его создания уже озвучена на высоком уровне. Во-вторых, ее инициатором выступила именно Германия, которая традиционно очень осторожно относилась к вопросам обороны и вооружений.

Создание военного союза на базе нескольких европейских стран может начаться с тех государств, которые готовы посылать войска в Украину. Это может означать формирование новой военно-политической структуры, альтернативной НАТО, но с более жесткими обязательствами для членов.

В отличие от НАТО, где каждая страна сама определяет формат своей помощи согласно Пятой статье (которая позволяет ограничиться даже лишь политической или гуманитарной поддержкой), в новом союзе могут быть прописаны более четкие механизмы взаимодействия.

Это особенно важно, учитывая действия таких стран, как Венгрия, которая открыто торпедирует евроатлантическое единство. Стоит вспомнить, как Венгрия почти год тормозила вступление Швеции в НАТО, хотя не имела никаких прямых претензий к этой стране. Очевидно, что это была скорее попытка понравиться Москве.

Возможность создания союза, в котором будут предусмотрены механизмы влияния на такие страны (вплоть до исключения), а также обязательства участников безусловно поддерживать друг друга, выглядит довольно логичной.

Важный момент: когда мы говорим о пятой статье Устава НАТО, она тоже довольно размыта. Ее выполнение не означает автоматического военного вмешательства всех стран-членов. Некоторые могут предоставить политическую или гуманитарную помощь - каждый выбирает тот формат поддержки, который ему больше подходит.

Очевидно, создание нового альянса позволило бы ввести более эффективные и оперативные механизмы управления. Ведь мы видим, что и Европейский Союз, и НАТО часто страдают от медленного и сложного процесса принятия решений. Нужно избегать этих ловушек, ведь новые времена требуют новых решений.

И будет интересно наблюдать, как будут развиваться эти инициативы в Европе. Очевидно, ЕС движется к обретению своей оборонной субъектности. И, думаю, в Европе понимают: как только они смогут отказаться от помощи Соединенных Штатов, то смогут общаться с Америкой совсем другим тоном.

ЕС движется к обретению своей оборонной субъектности - Леонов / Пресс-центр Европарламента

Способна ли Европа сейчас быстро перестроиться и перевооружиться в соответствии с требованиями ситуации? Или это просто будут дополнительные разговоры без реальных изменений?

Есть проблема, и здесь следует учитывать разную скорость процессов. Ведь очевидно, что реализовать это немедленно невозможно. И невозможно это сделать по чисто технологическим причинам, поскольку масштабирование производства оружия, даже того, которое уже существует, требует времени и значительных инвестиций.

Например, чтобы не быть голословным: в США в конце 2022 года выпускали примерно 15 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц. К концу 2024 года производили примерно 100 000. То есть на то, чтобы, имея технологию, финансирование и все необходимые ресурсы, масштабировать производство снарядов в несколько раз, понадобилось два года.

А в Европе ситуация еще сложнее. Насколько я помню, в 2022 году в Германии выпускали всего 15 000 снарядов калибра 155 мм в год.

Очевидно, все это требует серьезных решений и значительных инвестиций. Тот факт, что Rheinmetall, например, строит заводы в Украине, свидетельствует о том, что концерн использует сотрудничество с Украиной, в частности, чтобы обойти бюрократические трудности в ЕС, где решения принимаются медленно и сложно.

С этой точки зрения есть страны, которые готовы быстро адаптироваться. Например, Польша активно наращивает вооружение, увеличила расходы на оборону до 5% ВВП и объявила об удвоении численности армии.

Очевидно, что это может быть ситуация, когда одни страны, имея возможность, быстрее перевооружаются и двигаются вперед, тогда как другие действуют медленнее. Однако должны быть четкие критерии, к которым следует стремиться, и конкретные сроки, в течение которых это нужно реализовать.

Иначе это может повторить ситуацию с НАТО, где, хотя Устав и предусматривает расходы на оборону на уровне 2% ВВП, большинство стран-членов Альянса долгое время не придерживались этого требования.

Какие страны могут тормозить этот процесс?

Если говорить о Европе, которая пытается унифицировать и координировать оборонную политику, проблемы могут возникать со стороны определенных стран, о которых мы говорили - Словакию и Венгрию, в которых есть пророссийские лидеры. Это могут быть государства с нейтральным статусом, такие как Мальта и Австрия, которые выступали против создания фонда для модернизации европейского военно-промышленного комплекса.

Также могут возникнуть трудности со странами, в которых возможны политические изменения в пользу пророссийских сил. Например, Болгария, если там к власти придут пророссийские политики.

То есть, это динамичный процесс. С этой точки зрения более актуальным может стать вопрос создания нового военного или военно-политического союза на европейском континенте, к которому постепенно будут привлекаться страны, которые изъявят желание присоединиться. В то же время они должны отвечать определенным критериям.

Ведь, когда мы говорим о странах, которые могут тормозить этот процесс, следует учитывать, что некоторые из них могут поддерживать идею союза, но им будет сложно быстро соответствовать установленным требованиям, например, относительно определенного процента ВВП, который следует тратить на оборону и тому подобное.

Могут ли страны, имеющие влияние на принятие решений в Европе, такие как Франция и Германия, ускорить процесс перевооружения? Мы уже видели, что президент Франции Эммануэль Макрон выступал с инициативой создания общеевропейской армии

Безусловно, от стран-лидеров, как Германия и Франция, которые уже имеют совместные военные проекты, многое зависит. Они вносят львиную долю в финансирование Евросоюза, поэтому их политическая воля играет ключевую роль.

Интересно, что к этому процессу готова присоединиться и Великобритания, хотя она уже не является членом ЕС. Например, Лондон заявил о своей готовности отправить войска в Украину. Это свидетельствует о том, что Британия, даже вне ЕС, может играть важную роль в создании нового военного союза в Европе.

Кроме того, важно рассмотреть возможность привлечения к такому союзу, например, Канады как страны Большой семерки (G7), которые могут играть финансовую роль в ускорении создания новых систем безопасности.

И здесь, кстати, есть интересная страна - Норвегия, которая имеет большие доходы от добычи газа и может стать одним из доноров ускоренного финансирования создания единого блока или европейских сил.

Честно говоря, я больше склоняюсь к мысли, что речь идет скорее о военном союзе, а не о создании единых вооруженных сил Европы. Ведь этот процесс очень сложный и длительный, а поскольку времени мало, то, вероятно, предпочтение будет отдано возможности объединения разных стран в единый военный блок, чем созданию общей армии. Хотя единая армия, с точки зрения управления, финансирования и т.д., является привлекательным проектом, к которому могут вернуться со временем.

Украина может стать важной частью общеевропейской армии в будущем / Офис президента

Какую роль в этом процессе может играть Украина?

Я убежден, что роль Украины рассматривается как чрезвычайно важная. И об этом, кстати, говорил Дональд Туск во время выступления в Лондоне.

Когда он говорил об обороноспособности Европы, то заметил: хотя мы боимся России, наши объединенные военные силы даже превышают силы Соединенных Штатов. Он отметил, что на континенте есть примерно 2 миллиона военных, способных противостоять России, и четко отметил, что учитывает в этом числе почти миллионную армию Украины.

Это свидетельствует о том, что в системе коллективной безопасности европейцы полагаются на Украину, и в будущем именно Украина будет тем звеном, которое будет увеличивать возможности для обороны Европы.

Стоит быть откровенными: сейчас мы являемся фронтиром Европы на границе с Россией, и не учитывать Украину в таких расчетах означает дать России возможность лучше подготовиться к дальнейшим агрессивным действиям против европейцев.

Рассматривает ли Европа угрозу от России как реальную в ближайшей перспективе?

Как минимум, об этом открыто говорят ряд европейских лидеров. Причем и в Германии, и во Франции, что свидетельствует о том, что этот сценарий они считают достаточно реальным. И именно ссылаясь на необходимость быть готовыми к войне, причем войне именно с Россией, там не фигурирует какая-либо другая страна или абстрактный враг, означает, что в Европе действительно опасаются, что Россия захочет силой навязать новые правила и Европейскому континенту.

Тем более, что на фоне заявлений Трампа о том, что Америка не хочет защищать Европу, это выглядит как поощрение к агрессии. И это очень серьезно усиливает опасность.

Накануне издание Politico опубликовало материал, в котором говорится о неком плане из девяти пунктов, одним из которых является лишение Будапешта права голоса. В этом контексте я хотела бы уточнить, насколько реально осуществить такой шаг в текущих условиях? Не создаст ли это дополнительных проблем для Евросоюза, в частности в отношении его инициатив по перевооружению и поддержке Украины?

Мне кажется, что сейчас ЕС, очевидно, уже созрел к тому, чтобы позаботиться о лишении Венгрии этого права голоса. И об этом говорила ситуация прошлого года, когда, хотя официально об этом не говорили, фактически уже был запущен этот механизм. В Европейском Совете 11 стран должны были выступить за этот шаг, и некоторые страны начали выражать поддержку. Кстати, были и авторы этой инициативы.

Но проблема в том, что завершить эту процедуру сейчас невозможно из-за наличия Словакии. Ведь для того, чтобы лишить страну права голоса, необходимо финальное голосование, на котором все остальные страны должны проголосовать "за".

Я думаю, что Словакия, вероятно, будет против. Поскольку, к сожалению, именно словацкое руководство, хотя и в начале войны они существенно помогали Украине, все-таки сейчас действует в рамках российских интересов. Важный момент, что Словакия не допустит того, чтобы такое голосование прошло по Венгрии.

Однако ситуация может измениться: если сменится правительство в Венгрии или в Словакии, тогда этот вопрос может встать на повестке дня уже серьезно.

Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже - Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), Секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и Интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

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