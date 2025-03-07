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Трамп выдвинул требование Саудовской Аравии: при каком условии состоится визит

Анна Ярославская
7 марта 2025, 07:31
689
Обычно первый зарубежный визит президента США происходит в Великобританию, однако Дональд Трамп решил изменить эту традицию.
Дональд Трамп
Дональд Трамп назвал условие своего визита в Саудовскую Аравию / скриншот

Вы узнаете:

  • Куда Трамп отправится с первым зарубежным визитом
  • Какое условие президент США поставил Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что поездка в Саудовскую Аравию станет его первым зарубежным визитом во время второго президентского срока.

По его словам, он посетит Саудовскую Аравию после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов на закупку американской военной техники и других товаров. Якобы Эр-Рияд уже согласился на эти условия. Запланированный визит состоится "в ближайшие полтора месяца".

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По словам главы Белого дома, его предыдущий визит в Саудовскую Аравию завершился заключением сделки на 450 миллиардов долларов. На этот раз он выдвинул новое требование – 1 триллион долларов инвестиций в течение четырех лет.

"В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили 450 миллиардов долларов... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" – 1 триллион долларов американским компаниям в течение четырёх лет. И они согласились на это, поэтому я собираюсь туда поехать", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Трамп отметил, что обычно первый зарубежный визит президента США происходит в Великобританию, однако он решил изменить эту традицию из-за финансовой выгоды, которую может принести поездка в Саудовскую Аравию.

При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.

Смотрите видео - Трамп выдвинул условие визита в Эр-Рияд:

Скриншот

Встреча Трампа и Путина - последние новости

Как писал Главред, в феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным. Вероятно, встреча состоится в Саудовской Аравии.

"На самом деле, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда, и мы также встретимся, вероятно, в Саудовской Аравии. Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", – говорил он.

Агентство Bloomberg также писало, что саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Саудовской Аравии.

В США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам.

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