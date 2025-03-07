Трамп выдвинул требование Саудовской Аравии: при каком условии состоится визит

Вы узнаете:
- Куда Трамп отправится с первым зарубежным визитом
- Какое условие президент США поставил Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп заявил, что поездка в Саудовскую Аравию станет его первым зарубежным визитом во время второго президентского срока.
По его словам, он посетит Саудовскую Аравию после того, как страна согласится потратить 1 триллион долларов на закупку американской военной техники и других товаров. Якобы Эр-Рияд уже согласился на эти условия. Запланированный визит состоится "в ближайшие полтора месяца".
По словам главы Белого дома, его предыдущий визит в Саудовскую Аравию завершился заключением сделки на 450 миллиардов долларов. На этот раз он выдвинул новое требование – 1 триллион долларов инвестиций в течение четырех лет.
"В прошлый раз, когда я ездил в Саудовскую Аравию, они вложили 450 миллиардов долларов... Теперь они стали богаче, а мы все постарели. Поэтому я сказал: "Я буду, если вы заплатите триллион долларов" – 1 триллион долларов американским компаниям в течение четырёх лет. И они согласились на это, поэтому я собираюсь туда поехать", - сказал Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.
Трамп отметил, что обычно первый зарубежный визит президента США происходит в Великобританию, однако он решил изменить эту традицию из-за финансовой выгоды, которую может принести поездка в Саудовскую Аравию.
При этом Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, планирует ли он в ближайшее время встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Саудовской Аравии.
Смотрите видео - Трамп выдвинул условие визита в Эр-Рияд:
Встреча Трампа и Путина - последние новости
Как писал Главред, в феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает встретиться лично с главой Кремля Владимиром Путиным. Вероятно, встреча состоится в Саудовской Аравии.
"На самом деле, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я поеду туда, и мы также встретимся, вероятно, в Саудовской Аравии. Первый раз мы встретимся в Саудовской Аравии", – говорил он.
Агентство Bloomberg также писало, что саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в Саудовской Аравии.
В США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам.
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