Встреча Трампа с Путиным: СМИ узнали вероятную дату и место саммита

Большинство европейцев не были проинформированы об этих планах, как и официальные лица из Украины.

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Появилась вероятная дата встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным / коллаж: Главред, фото: скриншот

Саммит президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться в конце февраля в Саудовской Аравии.

Дату встречи планируют назначить до начала священного для мусульман месяца Рамадан (в 2025 году Рамадан начинается с заходом солнца 28 февраля), сообщил источник агентства Bloomberg.

Источники говорят, что большинство европейцев пока не были проинформированы об этих планах, при этом официальные лица из Украины, похоже, тоже не полностью в курсе подготовки. В частности, в офисе Зеленского не ответили на запрос Bloomberg на вопрос о встрече.

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Несмотря на то, что Трамп анонсировал встречу с Путиным в королевстве Персидского залива вместе с представителями Украины, Совет национальной безопасности Белого дома не ответил на просьбу агентства о комментариях, как и представитель Кремля.

В Эр-Рияде пригласили представителей США, России и Украины на встречу, утверждают источники Bloomberg, информированные об этом вопросе. Уточняется, что переговоры инициирует советник Королевства по национальной безопасности Мусаэд Аль-Айбан.

Подчеркивается, что уровень контактов усилился особенно после скандальной речи вице-президента США Джей Ди Вэнса во время Мюнхенской конференции по безопасности. Утверждается, что Саудовская Аравия поддерживает тесные отношения с США, Россией и Украиной и ее считают нейтральным местом для потенциальных мирных переговоров.

Вероятные участники переговоров

Ожидается, что переговорами в Саудовской Аравии будут руководить советник по национальной безопасности Майкл Волц и специальный посланник Стив Уиткофф, говорится в материале.

Со стороны РФ могут участвовать советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков и директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Также источники сообщают, что ключевую роль неофициального бэк-канала с переговорщиками Трампа может сыграть Кирилл Дмитриев — финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей российского диктатора.

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Издание Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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