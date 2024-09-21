Удар по базе РФ с ракетами из КНДР: опубликованы спутниковые снимки

База в Тихорецке была основной в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

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Взрывы в Тихорецке / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Появились спутниковые снимки последствий ударов по складу боеприпасов и возле военного аэродрома в Тихорецком районе Краснодарского края РФ.

"На снимках со спутника Sentinel-2 за 21 сентября, которые доступны на платформе EO Browser, и которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), видны последствия ночной атаки на российский склад боеприпасов – там продолжается пожар. Этот военный объект расположен к северу от поселка Каменный Тихорецкого района, что в Краснодарском крае России", - говорится в сообщении проекта Радио Свобода "Схемы".

Отметим, что на опубликованном снимке также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится неподалеку от склада боеприпасов.

видео дня

Уточняется, что на карте OpenStreetMap эти склады обозначены, как военная часть №57229-41. В российских открытых источниках есть упоминания о принадлежности этого подразделения к центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ.

Подчеркивается, что по данным вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), этот склад также называют 719-й базой артиллерийских боеприпасов. В феврале 2024 года, в CSIS сообщили, что за последний год на этой базе наблюдается повышенная активность и заметное ее увеличение. Согласно докладу аналитиков CSIS, в октябре 2023 года Белый дом подтвердил, что именно эта российская база – основная в РФ для хранения северокорейских боеприпасов.

/ t.me/cxemu

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Ранее сообщалось о том, что дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ. На пораженнм складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов РФ.

Напомним, ранее разведка Британии рассказала об ударе по арсеналу в РФ. Мощные взрывы повлекли за собой цепную реакцию и огромную потерю снарядов.

Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

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