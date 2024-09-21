УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИ

Алексей Тесля
21 сентября 2024, 16:29
206
На пораженнм складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов РФ.
Взрыв, СБУ
СБУ нанесла удары по объектам армии РФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 21 сентября нанесли удары по складу с боеприпасами и ракетами в Тверской области, а также атаковали аэродром страны-агрессора РФ "Шайковка".

В результате был поражен 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны РФ возле населенного пункта Октябрьский Тверской области, передает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе.

Уточняется, что на складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", а после "прилетов" на складе началась детонация и фиксируется пять очагов пожаров.

Удар по аэродрому "Шайковка"

Кроме того, дроны СБУ также поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, регулярно обстреливающие Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" - в самом разгаре", - добавил источник в СБУ.

Город Торопец - что о нем известно

Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

Лютый
/ Инфографика Главред

Удары по целям армии РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасов. Местные жители говорят, что склад с боеприпасами вспыхнул после атаки дронов.

Напомним, 18 сентября в Тверской области РФ после атаки дронов мощно горел склад боеприпасов. Как стало известно, там горел склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер". На складе в российском городе Торопец оккупанты хранили большой запас ракет. В частности, там создавали запас северокорейских KN23.

Как сообщалось ранее, были обнародованы новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР.

Смотрите видео - взрывы в Тверской области операция ВСУ:

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СБУ Искандер склад боеприпасов взрыв война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

17:24 Украина
Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИ

Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИ

16:29 Украина
У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

15:34 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика 28899

Какие знаки зодиака сорвут джекпот в октябре: известны четыре счастливчика

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди 9755

Будет сильный ветер: названа дата, когда в Украину вернутся дожди

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка 6603

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью 6183

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

Последние новости

17:24

У РФ десятки раненых и "двухсотых": под Мариуполем ударили по расположению врага

17:07

До двадцати пожарных машин из Беларуси: Киев может получить неожиданную помощь

16:51

Мощные взрывы и столб дыма: россияне ударили бомбами по Сумам

16:51

"Способны долететь до Москвы": Шольц сделал заявление о ракетах Taurus для Украины

16:29

Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИВидео

Территории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах ЗападаТерритории с особым статусом и длительные переговоры: Валерий Клочок - о мирных инициативах Запада
16:22

Оксана Билозир показалась в Курской области: что делалаВидео

16:19

Цены выросли в 1,5 раза: в Украине изменилась стоимость популярного овоща

15:55

Только люди с "орлиным зрением" найдут колокольчик за 13 секунд: загадка на внимательность

15:53

"Покойся с миром": Валерий Залужный поделился траурной новостью - кто погиб

Реклама
15:34

У Путина готовят удары по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

15:31

Уничтожено 2 тыс. тонн боеприпасов: Генштаб подтвердил успешные удары по РФ

15:29

Виктория Бекхэм показала, как готовится к съемкам Netflix

15:21

Там могла быть ядерная ракета "Сармат": детали об ударе по складу оккупантов в Тверской области

15:16

Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФВидео

14:59

Важные компоненты для баллистических ракет не светят: почему Иран отказал России

14:36

Оккупанты получили по зубам в Покровске: какое новое направление выбрал враг

14:31

Можно ли заморозить зеленый лук и как это сделать: лайфхак от диетолога

14:30

Военную базу в Торопце могла атаковать Паляница, но не исключен и вариант с Нептуном – Криволап

13:27

Зачем нужны осиновые колья: от чего может защитить древний оберег

13:26

Как сделать голубую орхидею за две минуты: флорист раскрыла секретВидео

Реклама
13:11

План победы Украины и переговоры с РФ: главные заявления Зеленского перед визитом в США

13:01

В воздух едва не взлетели два региона РФ: детали об атаке на склады агрессоров

12:22

Джекпот для ВСУ и F-16: США предоставят уникальные авиабомбы - Politico

12:02

Скрывал Пентагон: астроном-аматор сфотографировал секретный космический корабль

11:39

Действительно ли погибло 80 тысяч украинских военных: Зеленский отреагировал на цифры WSJ

11:36

Зеленский объявил о подготовке к переговорам с Россией

11:21

Что такое "чичері": мало кто знает точное значениеВидео

11:08

Как вырастить суккуленты из листа: цветовод показала самый "ленивый" способ

11:00

"Передали привет" Путину: США испытали ядерную ракету, способную долететь до РФ

10:10

США готовят пакет помощи Украине на 375 млн долларов: что в него войдет

09:46

Войска РФ на пределе: враг не может наступать сразу на трех направлениях – ВСУ

09:31

РФ ночью масштабно ударила по Украине ракетами и дронами: сбить удалось не все

09:27

Лунное затмение в сентябре: Весам - перемены, Девам - новые цели, Тельцам - исполнение желанияВидео

09:20

Копируют Гитлера: как Москва создает новый военный блокмнение

08:52

Мирный план и два требования Киева: назван сценарий встречи Зеленского и Байдена

08:42

Огонь до неба: в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасовВидео

08:32

Как правильно мыть мультиварку внутри: способ, который выручит каждую хозяйку

07:31

Оборвали жизнь 12-летнего ребенка: РФ ударила по жилому сектору Кривого Рога, 3 погибшихФото

06:35

Найти 3 отличия между картинками смогут только настоящие детективы: сложная загадка

06:09

Россия оказались еще более трухлявой: что произошломнение

Реклама
05:54

Гороскоп на завтра 22 сентября: Овнам - цепочка неудач, Володеям - прилив энергии

05:31

Невероятная футбольная головоломка: нужно найти странный мяч за 14 секунд

04:45

Боится разозлить россиян: есть 3 фактора, которые влияют на политику Путина по мобилизации

04:07

Как пробить унитаз без вантуза: обычная бутылка спасет в самый неожиданный момент

03:32

Объяснение станет сюрпризом: как часто нужно пылесосить дом - точная цифра

03:29

"Индивидуальный почерк Сырского": ВСУ применяют новый способ ведения боев - эксперт

03:00

Как постирать обувь в стиральной машине: правила, которые сохранят технику

02:54

Остались считанные дни до новой магнитной бури: ударит почти с 6-балльной мощностью

02:00

5 главных ошибок, которые допускают женщины при нанесении губной помады

01:44

Притянете в жизнь чужие проблемы: что нельзя делать 21 сентября - приметы

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять