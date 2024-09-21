Дроны СБУ поразили склад с ракетами для Искандеров и военный аэродром РФ – СМИ

На пораженнм складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов РФ.

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СБУ нанесла удары по объектам армии РФ / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 21 сентября нанесли удары по складу с боеприпасами и ракетами в Тверской области, а также атаковали аэродром страны-агрессора РФ "Шайковка".

В результате был поражен 23-й арсенал главного артиллерийского управления минобороны РФ возле населенного пункта Октябрьский Тверской области, передает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбе.

Уточняется, что на складе хранилось артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У", а после "прилетов" на складе началась детонация и фиксируется пять очагов пожаров.

Удар по аэродрому "Шайковка"

Кроме того, дроны СБУ также поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Там дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, регулярно обстреливающие Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопце Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам склада - одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" - в самом разгаре", - добавил источник в СБУ.

Город Торопец - что о нем известно Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России. В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

/ Инфографика Главред

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Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ масштабно пылает и детонирует склад боеприпасов. Местные жители говорят, что склад с боеприпасами вспыхнул после атаки дронов.

Напомним, 18 сентября в Тверской области РФ после атаки дронов мощно горел склад боеприпасов. Как стало известно, там горел склад с ракетами С-300, С-400 и "Искандер". На складе в российском городе Торопец оккупанты хранили большой запас ракет. В частности, там создавали запас северокорейских KN23.

Как сообщалось ранее, были обнародованы новые подробности взрыва на военном аэродроме РФ "Шайковка". В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР.

Смотрите видео - взрывы в Тверской области операция ВСУ:

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