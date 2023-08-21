Дырявая охрана проморгала обычный коптер: детали взрыва на военном аэродроме РФ

В результате удара дрона на аэродроме "Шайковка" поврежден как минимум один самолет РФ, подтвердили в ГУР МОУ.

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На военном аэродроме РФ прогремели взрывы / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Скриншот

В Главном управлении разведки Минобороны рассказали подробности удара по российскому военному аэродрому "Шайковка" в Калужской области.

В результате удара дрона поврежден как минимум один самолет. При этом задача выполнялась в координации с военной разведкой Украины, рассказал представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в комментарии Лиге.

Он уточнил, что в результате удара по меньшей мере один самолет оккупантов поврежден. При этом российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений.

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"... Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно обратно. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства агрессора", - рассказал Юсов.

Подробности удара по "Шайковке"

Как пишет издание Defence-ua, если информация о поражении (или возможно и уничтожении) российского Ту-22М3 на аэродроме "Шайковка" подтвердится, то это будет уникальный случай в истории, когда фактически за три дня обычными квадрокоптерами дважды успешно атаковали дальнобойные бомбардировщики (несколькими днями ранее Ту-22М был уничтожен ударом дрона на аэродроме "Сольцы").

"Как именно таинственным беспилотникам удается так спокойно попадать на территорию военных авиабаз уже "объяснили" сами россияне, которые теперь жалуются, что потеряли свой ТУ-22М3, потому что отправили всю аэродромную охрану на фронт", - добавляет издание.

Что известно о военном аэродроме "Шайковка"

Российский аэродром "Шайковка" используется для базирования самолетов дальней авиации семейства Ту.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, самолеты РФ, которые взлетали с "Шайковки" 15 августа, оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты Х-22 по Украине.

Напомним, БПЛА рухнул на аэродром в Калужской области, в результате поврежден один самолет. На территории российского военного аэродрома в Калужской области 21 августа рухнул неизвестный дрон-камикадзе.

Ранее сообщалось, что в РФ Ту-22 готовился к вылету, но сгорел дотла. Размер пламени горящего Ту-22М говорит о том, что самолет был заправлен перед вылетом.

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