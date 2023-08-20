Ту-22 готовился к вылету, но сгорел дотла: детали удара по военному аэродрому РФ

Размер пламени горящего Ту-22М говорит о том, что самолет был заправлен перед вылетом.

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Ту-22М уничтожен на авиабазе "Сольцы" / Коллаж: Главред, Фото : defence-ua.com, скриншот

В результате удара по российской военной авиабазе "Сольцы" в Новгородской области, как минимум один стратегический дальний бомбардировщик Ту-22М3 был полностью уничтожен.

Об этом свидетельствуют фотографии объятого пламенем ракетоносца РФ, который стал жертвой удара дрона по авиабазе "Сольцы", пишет Defence-ua.

"А это уже 100% необратимая потеря достаточно ценной для врага машины. Дело в том, что хотя ориентировочное количество Ту-22М3 в РФ на бумаге значится в районе 60 единиц, далеко не все из них находятся в летном состоянии", - говорится в материале.

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Также напоминается, что по данным минобороны РФ, "повреждение получил один самолет".

Кроме того, уточняется, что размер пламени горящего Ту-22М говорит о том, что сам самолет был заправлен, а значит был готов к вылету.

"Второе - лестница для экипажа, чтобы он мог добраться до кабины. Таким образом можно предположить, что атака застала врага во время подготовки к взлету", - отмечается в сообщении.

Горящий Ту-22М / defence-ua.com

Напомним, 19 августа неизвестный БПЛА атаковал российский аэродром "Сольцы". Факт атаки подтвердили в минобороны рФ. Правда, оккупанты утверждали, что повреждения получил только один самолет. Потерь как обычно "нет".

Позднее стало известно о том, что ударом БПЛА по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области РФ 19 августа было повреждено как минимум два самолета российской боевой авиации, пишет Институт изучения войны.

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