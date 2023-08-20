Удар по аэродрому РФ под Новгородом: раскрыты потери россиян в самолетах

Сами россияне утверждали, что атакой БПЛА был поврежден один самолет. Но у независимых аналитиков другие данные.

https://glavred.info/ukraine/udar-po-aerodromu-rf-pod-novgorodom-raskryty-poteri-rossiyan-v-samoletah-10494469.html Ссылка скопирована

Россия постоянно привлекает Ту-22М к ударам по Украине / Коллаж Главред. Фото: Telegram

Ударом БПЛА по авиабазе "Сольцы" в Новгородской области РФ 19 августа было повреждено как минимум два самолета российской боевой авиации.

Как пишет Институт изучения войны, накануне оккупанты подтвердили подбитие всего одного самолета, но, по данным российских источников ISW, повреждения получили две "птички".

На геолокационных снимках аналитики заметили дым, поднимающийся над аэродромом россиян после атаки беспилотников.

видео дня

Отмечается также, что на авиабазе "Сольцы" базировалось неустановленное количество дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3.

Собеседник ISW добавил, что российские войска перебросили неповрежденный самолет на авиабазу "Оленья" в Мурманской области.

Удар по аэродрому в Новгородской области

19 августа неизвестный БПЛА атаковал российский аэродром "Сольцы". Факт атаки подтвердили в Минобороны рФ. Правда, оккупанты утверждали, что повреждения получил только один самолет. Потерь как обычно "нет".

Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 регулярно привлекаются Россией к нанесению ракетных ударов по украинским городам и по гражданскому населению.

Что следует знать о Ту-22М

Ту-22М - российский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец/разведчик с изменяющейся геометрией крыла.

Этот самолет бьет по Украине Х-22, которые, как признались в Воздушных войсках ВСУ, имеющимися средствами ПВО сбить крайне трудно. По состоянию на 15 августа Украина не перехватила ни одну такую ракету.

Вас также могут заинтересовать новости: