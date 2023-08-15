Украина не перехватила ни одну: раскрыта ракета, которую труднее всего сбить ПВО

Эти ракеты доступны для сбития только передовыми системами противовоздушной обороны.

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РФ атакует Украину Х-22 / коллаж Главреда. Фото: Супротивник, скриншот

Украине с начала полномасштабного российского вторжения ещё ни разу не удавалось сбить крылатые ракеты Х-22, которыми страна-агрессор терроризирует гражданских.

Как заявил в эфире телемарафона спикер воздушных сил Юрий Игнат, Х-22 могут сбивать только передовые системы ПВО (например, Patriot), для обычных средств их сбитие пока недоступно.

"Ни одна из крылатых ракет Х-22 вообще не была уничтожена. Эти ракеты, которые можно сбивать такими средствами как Patriot, которые уничтожают баллистику", - высказался Игнат. видео дня

Он пояснил, что X-22 хоть и считается крылатой ракетой, она является сверхзвуковой.

"Летит около 4 тысяч километров, заходит по баллистической траектории. Такие ракеты пока недоступны для сбития обычными средствами ПВО. Этими ракетами, например, сегодня атаковали Донетчину с самолетов Ту22м3, и всего (за сегодня - Главред) четыре ракеты были выпущены", - отметил Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, в течение месяца Россия выпускает по Украине до 100 ракет.

Кроме того, россияне используют запасы старых советских ракет.

"Те же Х-22, у них в запасе еще есть несколько сотен точно. Эти ракеты они применяли по Украине уже более 150 раз", - подытожил Игнат.

Ракета Х-22-что о ней известно Х-22" Буря "(изделие Д — 2, согласно классификации НАТО-AS — 4 Kitchen — " Кухня") - советская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Входит в состав авиационного ракетного комплекса К - 22, пишет Википедия. Ракета предназначалась для поражения радиолокационно-контрастных точечных (авианосцы) и групповых целей (авианосных ударных групп), с помощью специальной (ядерной) или фугасно-кумулятивной боевой части. Во время российско-украинской войны в 2022 году стала орудием многочисленных преступлений, совершенных российскими захватчиками, в частности: ракетный удар по торговому центру Riviera и по торговому центру в Кременчуге, по жилому дому в Сергеевке и в г. Днепр.

Россия атаковала Украину 15 августа - все подробности

В ночь на 15 августа российские террористы атаковали Украину ракетами. О взрывах сообщали в Днепре, Луцке, Хмельницком, Запорожье и др.

Всего, согласно данным МВД, были атакованы 8 регионов Украины, в результате ударов погибло 3 человека, еще 27 получили ранения.

Повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых один многоквартирный дом, 9 частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение. Кроме того, ударам подвергся шведский завод SKF в Луцке.

В ОП рассказали, что во время новой атаки российские оккупанты использовали ракеты Х-101, изготовленные уже под жесткими санкциями.

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