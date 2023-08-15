УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

Яна Ставская
15 августа 2023, 17:15 обновлено 15 августа, 17:48
189
В Украине работает около 1100 сотрудников этой компании, большинство из которых - на заводе в Луцке.
РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине
РФ снова атаковала Украину ракетами / Коллаж Главреда. Фото: Волынская областная прокуратура, Telegram Игоря Клименко

Россия во время воздушной атаки по Украине в ночь на 15 августа ударила ракетой по заводу шведского производителя подшипников SKF в Луцке.

Спикер SKF Карл Бьернштам, которого цитирует Reuters, подтвердил, что в результате удара погибли три сотрудника.

"Прошлой ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и в результате этого нападения пострадал наш завод. Нам очень грустно подтверждать, что трое наших коллег были убиты", - заявил Бьернштам.

видео дня

Бьернстам сказал, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения завода, но, добавил, ее основное внимание сосредоточено на сотрудниках и их безопасности.

Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, у крупнейшего в мире производителя промышленных подшипников в Украине работает около 1100 сотрудников, большинство из которых работают на заводе в Луцке.

В отчете также говорится, что на завод в Луцке приходилось около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

Россия атаковала Украину 15 августа - новые подробности

Согласно данным МВД, в ночь на 15 августа РФ атаковала 8 регионов Украины, в результате ударов погибло 3 человека, еще 27 получили ранения.

Повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых один многоквартирный дом, 9 частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение.

На местах попаданий возникали пожары, спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в свою очередь, сообщил о росте числа пострадавших в результате атаки РФ на область. Теперь их уже 19.

Среди них - шесть человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет. У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс.

Удар по Украине 15 августа

В ночь на 15 августа российские террористы атаковали Украину ракетами. О взрывах сообщали в Днепре, Луцке, Хмельницком, Запорожье и др.

Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

В ОП ответили, что во время новой атаки российские оккупанты использовали ракеты Х-101, изготовленные уже под жесткими санкциями.

Вас могут заинтересовать новости:

новости России война в Украине Швеция война России и Украины ракетный удар
Реклама

Главное за день

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

17:15 Украина
Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

16:03 Украина
Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - Шейтельман

Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - Шейтельман

15:15 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

17:15

РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

17:13

Шойгу опозорился очумелым заявлением относительно новых целей "СВО"

17:13

Что нельзя делать 17 августа, чтобы серьезно не заболеть: приметы дня

17:03

Звезда "Сватов" Анна Кошмал рассказала про проблемы со здоровьем

16:58

Не смог посадить самолет: в РФ разбился командир учебной авиабазы ​​окупантов

К 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – ЖдановК 24 августа РФ готовит ракетный обстрел Киева и захват Купянска – Жданов
16:25

Плачевные последствия неизбежны: почему нельзя одалживать соль и спички

16:19

Когда в дереве обнаружили повреждение ствола: как заделать дупло в дереве

16:03

Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

15:49

Favbet Foundation передал ВСУ на южное направление внедорожник Mitsubishi

Реклама
15:15

Пригожин способен захватить Минск, Путину придется с ним договариваться - ШейтельманЭксклюзив

15:09

У Паши-мерседеса диагностировали инфаркт - адвокат

15:07

Погода в Украине будет адской ко Дню Независимости: когда ждать прохлады и дождей

15:03

РФ подорвет Курскую АЭС, Кремль уже планирует эвакуацию людей - ЦНС

14:28

37-летняя актриса Эшли Олсен родила первенца

14:24

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости

14:06

"От взрывов дом дрожал": очевидцы рассказали об атаке РФ на ДнепрФотоВидео

14:04

Индия позвала на саммит G20 Путина, но не позвала Украину

13:57

Фото онкобольной, но счастливой звезды "Беверли хиллз", попали в сеть

13:41

Резиновые церкви Руси: в РФ сделали надувной полевой храм для оккупантовВидео

13:18

Можно ли при варикозе ходить много: главные враги недуга

Реклама
12:58

Элиты в РФ сменят Путина и его команду по одной причине – Жданов

12:55

"Феминизм - женский эгоизм": Скрипка рассказал, почему украинки лучше европеек

12:47

Русская цивилизация идет назад: российский актер рассказал о жизни в США

12:30

56-летняя Ольга Cумская показала себя без косметики и фильтров

12:26

Погиб полицейский, получивший ранения в результате обстрела Россией Орехова

12:23

"Стал похож на Залужного": Эктор Хименес-Браво побрил голову наголоВидео

12:16

Бриллианты и ромашки: Богдан в алом платье впечатлила фотосессией на миллион

11:54

Удар по военной базе под Мариуполем: 50 оккупантов привезли в больницу, 13 умерли

11:51

Хочет выслужиться перед Путиным: Кадыров отправил боевиков на фронт в Украину - разведка

11:37

Пенсионный фонд даст доплаты ко Дню независимости: сколько и кто имеет право

11:10

Зачем Россия устроила массовый обстрел Украины?мнение

11:06

Ракетный удар по Львову: 15 раненых, среди них 10-летний ребёнокФото

10:48

"Усик - Дюбуа": букмекеры назвали фаворита боя за звание чемпиона мира

10:46

"Ракеты резко меняли курс": в Воздушных силах сообщили особенности ночной атаки РФ

10:32

Любой сорт помидоров будет сладким: как подкормить томаты солью

10:17

Гороскоп на завтра 16 августа 2023: Ракам - растраты, Львам потреплют нервы

10:00

Бабкин получил на орехи за русскоязычные хиты: супруга встала на его защиту

10:00

Как на украинском можно назвать аиста: Авраменко озвучил аж 5 синонимовВидео

09:58

РФ изменила тактику ударов и за раз выстреливает по 30 ракет, а не 80-100 – Жданов

09:37

Отчет о "геноциде" в Карабахе написал прокремлевский экс-прокурор гаагского трибунала

Реклама
09:07

Пока Путин правит РФ, трибунал вряд ли возможен - Госдеп США

09:02

В ГУР рассказали, вернутся ли в Украину "вагнеровцы" воевать против ВСУ

08:23

Если повестку кинули в почтовый ящик: законно ли и нужно ли идти в военкомат

07:19

Контрнаступление ВСУ: Силы обороны продвинулись на двух направлениях - ISW

07:05

Загадка для самых внимательных: нужно найти 2 котов на запутанной картинке

06:31

РФ ударила ракетами, взрывы гремели в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком: что известноФотоВидео

06:25

Почему неправильно говорить "менші ціни": языковед дал неожиданный ответВидео

06:10

Ход Путина стал стратегическим поражением в Украинемнение

05:31

Гороскоп на сентябрь 2023 для Львов: второй шанс, примирение, новый источник доходаВидео

05:00

Как быстро протрезветь: способы, которые помогут побороть похмелье

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять