РФ ударила по шведскому заводу: раскрыты детали ночной атаки по Украине

В Украине работает около 1100 сотрудников этой компании, большинство из которых - на заводе в Луцке.

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РФ снова атаковала Украину ракетами / Коллаж Главреда. Фото: Волынская областная прокуратура, Telegram Игоря Клименко

Россия во время воздушной атаки по Украине в ночь на 15 августа ударила ракетой по заводу шведского производителя подшипников SKF в Луцке.

Спикер SKF Карл Бьернштам, которого цитирует Reuters, подтвердил, что в результате удара погибли три сотрудника.

"Прошлой ночью произошло нападение на город Луцк в Украине, и в результате этого нападения пострадал наш завод. Нам очень грустно подтверждать, что трое наших коллег были убиты", - заявил Бьернштам. видео дня

Бьернстам сказал, что компания рассмотрит последствия атаки и повреждения завода, но, добавил, ее основное внимание сосредоточено на сотрудниках и их безопасности.

Согласно последнему отчету компании о прибылях и убытках, у крупнейшего в мире производителя промышленных подшипников в Украине работает около 1100 сотрудников, большинство из которых работают на заводе в Луцке.

В отчете также говорится, что на завод в Луцке приходилось около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

Россия атаковала Украину 15 августа - новые подробности

Согласно данным МВД, в ночь на 15 августа РФ атаковала 8 регионов Украины, в результате ударов погибло 3 человека, еще 27 получили ранения.

Повреждены 22 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых один многоквартирный дом, 9 частных домов, одно медицинское и одно образовательное учреждение.

На местах попаданий возникали пожары, спасатели ГСЧС оперативно потушили огонь.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий, в свою очередь, сообщил о росте числа пострадавших в результате атаки РФ на область. Теперь их уже 19.

Среди них - шесть человек старшего возраста, которым от 62 до 75 лет. У большинства пострадавших диагностировали ушибы, резаные раны и острые реакции на стресс.

Удар по Украине 15 августа

В ночь на 15 августа российские террористы атаковали Украину ракетами. О взрывах сообщали в Днепре, Луцке, Хмельницком, Запорожье и др.

Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

В ОП ответили, что во время новой атаки российские оккупанты использовали ракеты Х-101, изготовленные уже под жесткими санкциями.

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