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Россияне ударили по Украине ракетами с иностранными микросхемами - ОП

Ангелина Подвысоцкая
15 августа 2023, 16:03 обновлено 15 августа, 16:09
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Российские оккупанты атаковали Украину ракетами, которые изготовили в 2023 году.
Андрей Ермак, ракета Х-101
РФ ударила по Украине ракетами Х-101 / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Выкипедия

Российские оккупанты обстреляли Украину ракетами. Во время ночной атаки они атаковали мирные города ракетами Х-101, которые враг изготовил в 2023 году. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в ракетах, которые оккупанты применили против украинцев в апреле, нашли около 30-ти иностранных микросхем, благодаря которым врагу удалось изготовить эти ракеты.

"Информация собирается, мы работаем с нашими партнерами, регулярно коммуницируем с ними. Правительства наших партнеров также работают с производителями и поставщиками микросхем. Уже были введены ограничения, но санкции нужно ужесточать, чтобы Россия не могла получать критические компоненты и изготавливать ракеты", - отметил Андрей Ермак.

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Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, в ночь на 14 августа РФ атаковала Одессу дронами и ракетами. Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты. Вспыхнули пожары. Пострадали трое сотрудников супермаркета.

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В результате ракетного удара по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

В Воздушных силах рассказали, ждать ли ракетного удара от врагов на День независимости. Россияне могут обстрелять Украину в День Независимости, как и в любой другой день, заявил спикер Воздушный сил ВСУ Юрий Игнат.

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