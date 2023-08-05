Били по "Мотор Сичи": Зеленский раскрыл подробности коварной ракетной атаки РФ

Президент подчеркнул, что, сколько бы ни было таких российских атак, "все равно они врагу ничего не дадут".

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Зеленский раскрыл подробности ракетной атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: Офиис президента Украины, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска в субботу, 5 августа, в очередной раз осуществили ракетную атаку на Украину. Захватчики нанесли удар по предприятию "Мотор Сич" в Запорожье, а также по Хмельницкой области. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

"Сегодня произошел очередной российский ракетный налет против нашего государства. "Кинжалы", "Калибры". Били по "Мотор Сичи" и по нашей Хмельнитчине. Часть ракет сбита, спасибо за это нашим воинам противовоздушной обороны", - сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что, сколько бы ни было таких российских атак, "все равно они врагу ничего не дадут".

видео дня

"Все равно мы защитим свободу для Украины, для всех наших людей. И международное право России не удастся подменить террором, или кризисами, или каким-либо запугиванием. Буквально каждая неделя добавляет мировой действительно силы для защиты нормальной жизни", - сказал украинский гарант.

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, российские оккупанты вечером 5 августа выпустили ракеты. Во всей Украине объявили воздушную тревогу. Ракеты были запущены с Черного моря.

В воздушных силах заявили, что Кинжалы летели в сторону Винницкой, Хмельницкой, Житомирской и Полтавской областей. В Сети сообщили о том, что в Хмельницкой и Житомирской областях прогремели взрывы.

Недавно журналисты "Схем" опубликовали доказательства того, что Россия цинично обстреливает украинские города крылатыми ракетами, которые Киев передал Москве в 1999 году в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ. Всего РФ получила от Украины 575 крылатых ракет. Кроме ракет Киев передал Москве еще и 8 бомбардировщиков Ту-160 и три Ту95МС.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк откровенно ответил, чего ждать украинцам зимой. Он подчеркнул, что стартовые позиции Украины этой зимой будут намного хуже, чем в прошлом году, потому что тогда энергетическая система была полноценной и сбалансированной, а также стабильно работала десятки лет. Подоляк отметил, что Россия абсолютно не будет учитывать международное право и будет максимально наносить ущерб гражданскому населению.

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