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Коллаборанты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли" - Гуменюк

Алина Дембицкая
4 августа 2023, 21:07 обновлено 4 августа, 21:13
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Уехать с полуострова теперь стало значительно труднее. Это связано с тем, что Крымский мост перегружен и "устал", его пропускная способность ограничена.
Украинские военные, Наталья Гуменюк
Коллаборанты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли" / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скриншот

Коллаборанты, находящиеся на территории временно оккупированного Крыма, готовы начать свой побег с полуострова. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире "Радио Свобода".

Как отметила Гуменюк, сейчас российские захватчики пытаются создать картинку, что они якобы останутся в Крыму надолго. Но местные жители уже понимают, что произошла эвакуация семей "чиновников" и вывезено имущество.

"Это все признаки того, что коллаборанты верхнего эшелона уже готовы к будущему жесту доброй воли", - подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".

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Она также отметила, что даже при желании большого количества людей сбежать из Крыма, уехать с полуострова теперь стало значительно труднее. Это связано с тем, что Крымский мост перегружен и "устал", его пропускная способность ограничена. Кроме того, объездные пути являются достаточно опасными, что усложняет ситуацию с выездом с полуострова.

Коллаборанты в Крыму уже готовы к 'жесту доброй воли' - Гуменюк
Коллаборанты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли" / скриншот

"Там гражданские лица попадают в такую сэндвич-композицию, когда гражданские автомобили вставляются в военные колонны, чтобы создать живой щит. И люди не очень хотят в этой ситуации рисковать собственной жизнью", - рассказала Гуменюк.

Возвращение Крыма под контроль Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов ранее рассказал о том, когда будет освобожден Крым. По словам начальника военной разведки, армия Украины вскоре зайдет на захваченный Россией полуостров.

Как отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, Украина взяла Крым под огневой контроль. Теперь там нет ни одной точки, до которой не дотягивались бы ВСУ. На балансе украинской армии есть не только ракеты Storm Shadow, но и другое серьезное вооружение. Крымчанам следует держаться подальше от военных объектов.

Ранее российский адвокат и правозащитник Николай Полозов заявил, что российские элиты поймут, что они "пойдут на дно" вместе с Путиным в тот момент, когда российская оккупационная армия потеряет Крым. Он подчеркнул, что в этот момент окружение диктатора может даже задуматься о том, чтобы передать его под суд.

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