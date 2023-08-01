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"Оккупанты почувствуют последствия нашей работы": Зеленский провел важное совещание

Алина Дембицкая
1 августа 2023, 22:33 обновлено 1 августа, 22:33
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Президент заявил, что власти готовят ряд международных мероприятий – эта неделя будет очень важной для Украины, для нашей внешней политики.
Зеленский, ВСУ
Зеленский провел важное совещание / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 августа, провел важное совещание, на котором заслушал очень содержательные доклады представителей Сил обороны и безопасности. Об этом глава государства рассказал во время своего вечернего видеообращения.

"Сегодняшний день начался с очень содержательных докладов представителей сил обороны и безопасности нашего государства. Руководитель Службы безопасности Украины Малыш и министр внутренних дел Клименко по ликвидации последствий ударов российских террористов по нашим городам: Харьков, Кривой Рог, Херсон, другие наши города. Генерал Залужный доложил относительно общей ситуации в обороне. Фронт, конкретные направления – доклады генералов Сырского, Тарнавского. Командующий Воздушных сил Олещук доложил о результатах применения противовоздушной обороны", - рассказал президент.

Как отметил Зеленский, власти в ежедневном режиме работают с партнерами по усилению воздушного щита Украины.

видео дня

"Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Буданова – оккупанты точно почувствуют последствия нашей работы. Серьезно почувствуют", - подчеркнул украинский гарант.

Также он рассказал, что власти готовят ряд международных мероприятий – эта неделя будет очень важной для Украины, для нашей внешней политики.

"Остается месяц до старта нового политсезона в странах-партнерах. И сделаем все, чтобы этот сезон максимально способствовал нашему движению вперед, к победе, нашему стремлению восстановить мир для всей Украины – без всякого исключения. Больше политической поддержки для Украины. Больше оружия для наших воинов. Полная ответственность государства-террориста за все, что оно наделало против Украины, против наших городов, сел, против наших людей", - подчеркнул глава государства.

Война России против Украины

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. Украинский гарант подчеркнул, что, несмотря на трудности, украинские воины ловко продвигаются вперед. По его словам, Украина не хочет терять своих военнослужащих, поэтому наше государство достаточно осторожно подходит к наступательным действиям.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что украинские военные уничтожают врага несмотря на то, что у россиян больше оружия и людей. Она также добавила, что потери ВСУ в 9 раз меньше, чем у оккупантов.

Американское издание The Times пишет ,что "оборона" российских оккупантов ослабевает, а ВСУ сумели выйти на важнейшие высоты. По мнению журналистов, украинские войска нарушили пути снабжения российских войск на фронте и усложнили скорость их перемещения. Армия Украины получает возможности пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг в направлении Донецка.

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