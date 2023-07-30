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ВСУ выходят на важнейшие высоты, есть три направления наступления – The Times

Андрей Ганчук
30 июля 2023, 21:09 обновлено 30 июля, 21:17
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"Оборона" оккупантов агрессора РФ слабеет, ВСУ нарушили логистику врага и его быстрое перемещение по фронту, что открывает новые возможности, пишут журналисты.
ВСУ, войска РФ
ВСУ могут двигаться в направлении Донецка, к Мариуполю или к Токмаку и Мелитополю с перспективой изоляции Крыма - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр, Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продвинулись на фронте. Они ослабили "оборону" оккупантов России, нарушили их логистику и получили плацдарм для дальнейшего движения. Теперь ВСУ могут пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг к Донецку, продвинуться на юг от Угледара к Мариуполю или выйти к Токмаку, потом к Мелитополю, чтобы изолировать Крымский полуостров и все российские войска.

Американское издание The Times пишет, что "оборона" российских оккупантов ослабевает, а ВСУ сумели выйти на важнейшие высоты. Россиян вынуждают тратить дополнительные резервы в условиях, когда наносятся удары по их складам с боприпасами в тылу.

Куда может продвинуться армия Украины

Как полагают журналисты, украинские войска нарушили пути снабжения российских войск на фронте и затруднили скорость их перемещения. Армия Украины получает возможности пойти на восток от Бахмута и повернуть на юг в направлении Донецка.

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Помимо этого, ВСУ способны пойти на юг от Угледара к Мариуполю, выйти к Токмамку, а затем к Мелитополю, чтобы изолировать Крымский полуостров и все российские оккупационные силы.

В статье подчеркивается, что в случае продвижения к Крыму захваченный полуостров будет в зоне поражения со стороны артиллерии сил обороны Украины и подвержен воздушным атакам. Тогда, даже без захвата полуострова, украинские войска способны установить условия, согласно которым пребывания там российских оккупантов и гражданского населения станет невозможным.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский 27 июля сказал, что ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области. Операцию по деоккупации населенного пункта провели бойцы 35-й бригады и батальон терробороны Арей.

30 июля спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк рассказала о деталях удара по Чонгарскому мосту. По ее словам, ВСУ разрушают логистику войск РФ на юге, а удар по мосту снизит пропускную способность эстакады.

Спикер Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень сказал, что освобождение Старомайорского было уникальным. Украинским бойцам пришлось продвигаться сквозь тотальное минирование оккупантами территории. Эксперты полагают, что ВСУ удалось разрушить первую линию "обороны" захватчиков.

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