ВСУ освободили село Старомайорское - Зеленский

Бои за село Старомайорское в Донецкой области продолжались очень долго. ВСУ выбили оккупантов.
Украинские военные освободили село Старомайорское в Донецкой области. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Это село освободили украинские военные из 35-й бригады и батальон теробороны "Арей". Президент Украины лично опубликовал видео с украинскими защитниками в освобожденном селе и оставил обнадеживающую подпись.
"Наш Юг! Наши парни! Слава Украине!" - написал президент в своем Telegram-канале.
видео дня
Смотрите видео из освобожденного села Старомайорское:
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