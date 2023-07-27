ВСУ освободили село Старомайорское - Зеленский

Бои за село Старомайорское в Донецкой области продолжались очень долго. ВСУ выбили оккупантов.

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ВСУ освободили село Старомайорское / фото: Скриншот из видео

Украинские военные освободили село Старомайорское в Донецкой области. Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Это село освободили украинские военные из 35-й бригады и батальон теробороны "Арей". Президент Украины лично опубликовал видео с украинскими защитниками в освобожденном селе и оставил обнадеживающую подпись.

"Наш Юг! Наши парни! Слава Украине!" - написал президент в своем Telegram-канале.

видео дня

Смотрите видео из освобожденного села Старомайорское:

ВСУ освободили село Сатромайорское / фото: скриншот

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