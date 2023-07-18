ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского

Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах, сообщил Валерий Шершень

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ВСУ продолжают наступательную операцию / 14 ОМБр Романа Великого

Украинские воины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.

По его словам, ВСУ имеют преимущество в боях за населенный пункт Старомайорское (Донецкая область). Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в Military Media Center.

Майор ВСУ отметил, что на указанных направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, мероприятия по разминированию местности и меры контрбатарейной борьбы.

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"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы - здесь преимущество на нашей стороне", — добавил Шершень.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении. В ходе контрнаступления украинские силы скорректировали свою стратегию для минимизации потерь и продолжения нанесения ударов по российским силам.

Ранее сообщалось, что ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z". Подразделения Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении нанесли мощный удар по российским отрядам "Шторм-Z", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге.

Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

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