ВСУ пошли в контрнаступление на Донбассе: оккупантов выбивают из Старомайорского

Украинские воины продолжают наступательную операцию в Мелитопольском и Бердянском направлениях, сообщил представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Украины Таврического направления майор Валерий Шершень.
По его словам, ВСУ имеют преимущество в боях за населенный пункт Старомайорское (Донецкая область). Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в Military Media Center.
Майор ВСУ отметил, что на указанных направлениях Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку, мероприятия по разминированию местности и меры контрбатарейной борьбы.
"В зоне усиленного внимания тяжелые бои за населенный пункт Старомайорское к югу от Макаровки по течению реки Мокрые Ялы - здесь преимущество на нашей стороне", — добавил Шершень.
Контрнаступление ВСУ
Напомним, ВСУ с новой тактикой освободили территории на Бахмутском направлении. В ходе контрнаступления украинские силы скорректировали свою стратегию для минимизации потерь и продолжения нанесения ударов по российским силам.
Ранее сообщалось, что ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z". Подразделения Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении нанесли мощный удар по российским отрядам "Шторм-Z", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге.
Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.
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