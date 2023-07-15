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Мощная ответка под Марьинкой: ВСУ "покрошили" оккупантов из отрядов "Шторм-Z"

Алексей Тесля
15 июля 2023, 17:59 обновлено 15 июля, 18:24
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Подразделения ВСУ дали отпор оккупантам на Авдеевском направлении, рассказал Валерий Шершень.
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ВСУ дают ответ оккупантам / 14 ОМБр Романа Великого

Подразделения Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении нанесли мощный удар по российским отрядам "Шторм-Z", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, всего за прошедшие сутки российские военные 16 раз атаковали позиции украинских сил, 14 из них - в районе Марьинки, сообщается в Facebook пресс-центра.

"В частности, на направлении Александровка - Марьинка "получили на орехи" отряды "Шторм". Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов", — отметил он.

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Подразделения ВСУ также дали отпор оккупантам на Авдеевском направлении, по данным Шершня, враг вел наступательные действия в районе Первомайского - однако безрезультатно.

"Продолжается разноплановая работа, в частности по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава", — сообщил он.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления добавил, что военные РФ отказываются от выполнения боевых задач, а санитарные потери РФ за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 156 оккупантов, безвозвратные - 55 россиян.

Ранее сообщалось о том, что оккупантов выбили с позиций под Бахмутом.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге.

Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев.

Также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57/72 отдельных мотострелковых бригад оккупантов.

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