"Развязка совсем скоро": ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев

Внедренный агент военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" сообщил о больших потерях "кадыровцев" в окрестностях Бахмута.
"Десятки убитых и раненых. Они бегут с позиций похлеще многих мобилизированных", - сообщил он.
По его данным, также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады, а также в 57/72 отдельных мотострелковых бригад оккупантов.
"Будучи в заградотрядах и посылая россиян в мясные штурмы они чувствовали себя хозяевами РФ, но как все изменилось. Силы обороны Украины взяли город под огневой контроль и развязка совсем скоро...", - говорится в сообщении.
Ситуация в Бахмуте
Заместитель министра обороны Анна Маляр ранее заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.
В разведке Британии считают, что ВСУ успешно продвигаются на севере и юге Бахмутского направления. По мнению специалистов, у агрессора России может не быть резервов, чтобы усилиться в Бахмуте и удержать сам город.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сказал, что силы обороны Украины успешно продвигаются на Бахмутском направлении. Российские оккупанты местами попадают в ловушки.
Вам может быть интересно: