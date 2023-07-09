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ВСУ мощно пошли вперед: оккупанты в Бахмуте оказались в ловушке - Сырский

Мария Тупик
9 июля 2023, 11:32 обновлено 9 июля, 11:40
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Военный ликвидировал врага в Бахмуте одним выстрелом с 1200 метров.
Война в Украине
Война в Украине / Коллаж Главред, фото 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Украинские воины преуспевают и продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении.

Как заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в Telegram, местами враг оказывается в ловушке.

"Бахмутское направление. Есть успехи, Силы обороны продолжают продвигаться вперед, а враг местами оказывается в ловушке", - сообщил Сырский.

видео дня

Как пишет Сырский, на видео можно увидеть работу снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Военный ликвидировал врага одним выстрелом с 1200 метров.

Также наши воины приземлили один из враждебных БПЛА, охотившийся за военными во время работы снайпера.

Смотрите видео, как украинские воины ведут бои с оккупантами:

Что происходит в Бахумте

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявил, что армия Украины на Бахмутском направлении отвоевала территории, которые ранее были захвачены оккупантами России. Войска сокрушают вражескую технику.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении. Силы обороны продвигаются на северном и южном фланге и оказывают давление на российских оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что армия Украины фактически взяла в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. Войска продвинулись на южном фланге Бахмутского направления.

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