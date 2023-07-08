ВСУ наступают у Бахмута, войска РФ в критическом положении – разведка Британии

Силы обороны Украины успешно продвигаются на северном и южном направлениях от Бахмута, у российских оккупантов низкий моральный дух, пишут британцы.

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ВСУ продвигаются на севере и юге на Бахмутском направлении - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: 10 ОГШБр Эдельвейс, 93-я ОМБр Холодный Яр

Армия Украины и другие подразделения успешно наступают на Бахмутском направлении. Войска продвигаются как на севере, так и на юге. Оккупантам России вряд ли хватит резервов, чтобы в дальнейшем удерживать захваченный населенный пункт. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится о том, что после затишья в июне, в последние 7 дней на Бахмутском направлении снова идут интенсивные боевые действия. ВСУ продвигаются на север и юг от города.

По мнению специалистов, войска РФ сталкиваются с проблемами на этом направлении.

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"Российские войска, скорее всего, страдают от низкого боевого духа, сочетание разрозненных подразделений и ограниченной способности находить и поражать украинскую артиллерию", - считают в разведке ВБ.

Также аналитики пришли к выводу, согласно которому у Москвы вряд ли хватит резервов, чтобы удержать политически значимый город, на захват которого оккупанты бросили большие силы.

"Однако, очень вероятно, (у России) есть немного дополнительных резервов, которые можно было бы выделить для этого сектора", - подчеркнули в разведке Британии.

Ситуация на Бахмутском направлении

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский ранее заявил, что армия Украины на Бахмутском направлении отвоевала территории, которые ранее были захвачены оккупантами России. Войска сокрушают вражескую технику.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что украинские войска продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении. Силы обороны продвигаются на северном и южном фланге и оказывают давление на российских оккупантов.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что армия Украины фактически взяла в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. Войска продвинулись на южном фланге Бахмутского направления.

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