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Врага выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед

Алексей Тесля
7 июля 2023, 16:32 обновлено 7 июля, 16:36
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Силы обороны продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении, сообщил Сергей Череватый.
ВСУ
ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении / 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, УНИАН

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают удерживать инициативу, за сутки воины продвинулись вперед на расстояние более километра, сообщил спикер Восточного управления войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

"Силы обороны продолжают там (на Бахмутском направлении – ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться на северном и южном флангах. В частности, за прошедшие сутки там пройдено более километра", — рассказал он в эфире национального телемарафона.

Он подчеркнул, что враг продолжает оказывать мощное сопротивление. Оккупанты 318 раз били по украинским позициям из ствольной артиллерии и РСЗО, совершили 3 авианалета. Всего произошло 7 боевых столкновений, во время которых 61 российский оккупант был уничтожен, 116 — ранены и 5 - взяты в плен.

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Также были уничтожены:

  • две вражеские БМП;
  • БТР;
  • боевая машина десанта;
  • РСЗО "Град";
  • две самоходные артиллерийские установки "Гиацинт";
  • две пушки;
  • две радиолокационные станции;
  • пять складов с боеприпасами;
  • противотанковый комплекс.

По словам Череватого, на Лимано-Купянском направлении враг шесть раз пытался проводить наступательные действия, нанес 578 артиллерийских ударов, совершил 19 авианалетов. Так, 35 оккупантов уничтожены, 82 ранены, двое взяты в плен. Украинские воины уничтожили БМП противника, минометный расчет и пять БПЛА.

Контрнаступление ВСУ

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Залужный рассказал Милли об оперативной обстановке на фронте. По его словам, украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о продвижении украинских воинов на флангах на Бахмутском направлении.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", — написал он.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом ранее сообщало издание The Washington Post со ссылкой на американского военного.

Больше новостей:

ВСУ война России и Украины Сергей Череватый
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