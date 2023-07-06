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"Инициатива у нас": Залужный откровенно высказался о контрнаступлении ВСУ

Алексей Тесля
6 июля 2023, 20:41 обновлено 6 июля, 20:45
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Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий, подчеркнул главком ВСУ.
Залужный, Милли
Валерий Залужный переговорил с Марком Милли / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли в четверг, 6 июля.

Залужный рассказал Милли об оперативной обстановке на фронте. Об этом главком ВСУ написал в Telegram.

По его словам, украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий.

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"Ситуация развивается согласно плану, инициатива - в наших руках", - сказал украинский военачальник.

"С генералом Милли также обсудили актуальные потребности Вооруженных сил в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов", - уточнил он.

Залужный также выразил благодарность за поддержку и помощь, а также поздравил с Днем независимости США, который американский народ отметил накануне.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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