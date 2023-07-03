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Оккупантов обходят с флангов: ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом

Алексей Тесля
3 июля 2023, 20:55 обновлено 3 июля, 20:55
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ВСУ продолжают ликвидировать российских оккупантов, подчеркнул Александр Сырский.
Александр Сырский, ВСУ
Александр Сырский рассказал о продвижении ВСУ под Бахмутом/ Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о продвижении украинских воинов на флангах на Бахмутском направлении.

"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.

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"Также воины этой бригады удачно отработали по российскому миномету. Слава Украине. Продолжаем уничтожать россиян", — добавил Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Ранее майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.

Напомним, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.

В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.

Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.

Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.

Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.

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