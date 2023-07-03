Оккупантов обходят с флангов: ВСУ уничтожают россиян и продвигаются под Бахмутом

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о продвижении украинских воинов на флангах на Бахмутском направлении.
"Бахмутское направление. Есть продвижение наших сил на флангах и эффективное уничтожение россиян", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, также есть пример работы по вражескому танку с помощью САУ М-109 от 17-й отдельной танковой бригады.
"Также воины этой бригады удачно отработали по российскому миномету. Слава Украине. Продолжаем уничтожать россиян", — добавил Сырский.
Ситуация на Бахмутском направлении
Ранее майор ВСУ Максим Жорин рассказал подробности уничтожения бойцами Вооруженных сил Украины плацдарма российских войск на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.
Офицер ВСУ пояснил, что основной задачей было ликвидировать плацдарм, который российские оккупанты организовали на одной из сторон канала Северский Донец - Донбасс.
Напомним, командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковник Андрей Билецкий сообщил о том, что подразделения украинских сил разгромили оккупантов РФ на Бахмутском направлении.
В результате удачных действий украинских бойцов десятки российских захватчиков уничтожены и ранены, подчеркнул он в Telegram.
Командир 3 ОШБр уточнил, что бойцы 1 механизированного батальона из его бригады разгромили 3-й батальон 57 гвардейской мотострелковой бригады РФ.
Журналисты CNN на днях сообщили, что ВСУ добились успехов в районе Бахмута и разбили там часть российских оккупационных войск.
Однако враг оказал серьезное сопротивление, в результате чего силы обороны Украины понесли потери в военной технике.
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