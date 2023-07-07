ВСУ на Бахмутском направлении отбили часть территорий - генерал Сырский

На Бахмутском направлении украинские силы обороны вернули ранее оккупированные территории, заявил главком Сухопутных войск Александр Сырский.

https://glavred.info/ukraine/vsu-na-bahmutskom-napravlenii-otbili-chast-territoriy-general-syrskiy-10483846.html Ссылка скопирована

Генерал Сырский не стал указывать деталей продвижения ВСУ под Бахмутом / коллаж Главред, фото УНИАН и 17 ОТБр имени Константина Пестушко

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ вернули часть ранее оккупированных русскими боевиками территорий. Такое сообщение опубликовал в своем Telegram-канале командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Бахмутское направление. Силы обороны имеют успехи и продвижение вперед. Вернули ранее оккупированные территории", ‒ сказал он.

Сырский не стал указывать деталей продвижения ВСУ, однако опубликовал видео боя солдат 3-й ОШБр в окрестностях Бахмута.

видео дня

"Два выстрела из NLAW и Javelin и танк оккупантов Т-80 превратился в металлолом", - написал генерал.

Ситуация на фронте в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге 6 июля.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что контрнаступление ВСУ спланировано четко и правильно, Силы обороны Украины продвигаются очень хорошо. По словам канцлера, он не ждал таких успехов и такой динамики - ситуация на фронте меняется каждый день.

Отметим, относительно медленное продвижение украинских войск привело к определенным пессимистическим оценкам перспектив контрнаступления в западных СМИ.

Всем критикам ответил Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный. В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", — заявил Залужный.

По его словам, без полного снабжения планы контрнаступления неосуществимы, при этом его темпы не так быстры, как хотелось бы наблюдателям.

Другие новости: