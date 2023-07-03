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"Справедливое решение": в ТЦК отреагировали на скандал со своим сотрудником

Ангелина Подвысоцкая
3 июля 2023, 17:51 обновлено 3 июля, 17:56
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Сотрудник ТЦК в Хмельницкой области ворвался в дом местного жителя и угрожал сломать ему ногу.
скандал с сотрудниками ТЦК
Сотрудники ТЦК в Хмельницкой области угрожали сломать мужчине ногу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В Хмельницкой области сотрудники местного ТЦК ворвались прямо в частный дом местного жителя города Деражня Хмельницкой области. При этом военные не хотели выходить из дома и даже пригрозили тем, что сломают мужчине ногу. Видео уже распространилось в Сети и на него отреагировали в Хмельницкий областной ТЦК и СП.

"Сетью Интернет распространяется информация о возможных противоправных действиях со стороны одного из военнослужащих отдела Хмельницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки! Командование Хмельницкого ОТЦК и СП строго осуждает любого рода физическое насилие", – говорится в сообщении.

Там заявили, что по этому факту уже начали проводить служебную проверку, чтобы принять "справедливое решение".

Напомним, сотрудник ТЦК не только угрожал сломать ногу, но и запрещал снимать все на телефон, утверждая, что в период военного положения у человека якобы "ограничиваются права".

"На телефон снимать нельзя. Я – майор полиции. Я тебе покажу свое удостоверение. Я тебе сейчас ногу сломаю, выходи во двор. Ты сам себе ее сломаешь, и голову тоже, спорим? Когда будешь убегать от нас. Мы не врывались к тебе, я нормально вошел в дом", – говорил сотрудник ТЦК.

Смотрите скандальное видео с сотрудниками ТЦК в Хмельницкой области:

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов. В мае Рада продлила военного положение и мобилизацию еще на 3 месяца.

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