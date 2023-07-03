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Взрывы в Сумах: количество погибших резко увеличилось, пострадал ребенок

Ангелина Подвысоцкая
3 июля 2023, 19:56 обновлено 3 июля, 20:06
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В результате атаки вражеских дронов, в Сумах погибли минимум 2 человека.
взрыв в Сумах
В Сумах прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Сумская ОВА

Российские оккупанты утром 3 июля атаковали Сумы ударными дронами. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, однако количество жертв увеличилось. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

По состоянию на 18:00 в Сумах погибли по меньшей мере 2 человека. Многие остаются в тяжелом состоянии. Известно о 19 пострадавших.

"В учреждениях здравоохранения остаются 4 пострадавших, из них 2 – тяжелые в реанимации, 2 – средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

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Известно, что среди пострадавших есть 5-летний ребенок.

Атака дронов в Сумах

Напомним, около 11:00 в Сумах прогремели звуки взрывов. В Сети сообщили, что над городом видели вражеские дроны. Стоит отметить, что эти взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги. Мэр города призвал людей не покидать укрытия, пока не будет отбоя тревоги.

Известно, что практически в центре Сум было 4 "прилета" "Shahed 136". В результате этого повреждены два многоэтажных дома и административное здание.

После взрывов в городе перекрыли движение транспорта по улице Петропавловская.

  • Российская атака на Сумы
    Российская атака на Сумы Суспільне.Суми
  • Российская атака на Сумы
    Российская атака на Сумы Суспільне.Суми
  • Российская атака на Сумы
    Российская атака на Сумы Суспільне.Суми
  • Российская атака на Сумы
    Российская атака на Сумы Суспільне.Суми

В Сети были опубликованы фото с места попадания одного из дронов. Shahed попал в 4-этажный жилой дом в лестничные площадки на 3-м и 4-м этажах. К счастью, каркас дома устоял, но квартиры на 4-м этаже, фактически, разрушены.

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