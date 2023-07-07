Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас"

Президент Украины признал, что наступление Сил обороны не быстрое. Но тем не менее военные продвигаются вперед.

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Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продвигаются вперед / Коллаж: Главред, фото: ОП, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге, передает Укринформ.

Турне украинского президента

6 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в столицу Болгарии Софию.

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Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым, встретился с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

Во время пресс-конференции в Болгарии Зеленский подчеркнул, что необходимо поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией, в частности, оружием.

Также Зеленский эмоционально ответил президенту Болгарии, который считает, что война не может закончится военным путем. По его словам, Украина просит о помощи, потому что хочет выжить и восстановить свою жизнь. Если бы Украина хотела просто воевать, то уже была бы в России.

6 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом и Чехию, где провел встречу со своим чешским коллегой Петром Павелом.

Во время встречи главы двух государств сосредоточили внимание на вопросах совместной безопасности и взаимодействия ради усиления обороны. Обсуждалось также возможное реагирование на созданные Россией террористические угрозы, в частности на ситуацию на Запорожской АЭС.

Павел отметил важность поддержки Украины именно сейчас, когда украинская армия начала контрнаступление и продемонстрировала всему миру, что Россия не является такой сильной, как позиционировала себя.

"Поддерживать Украину всегда будет нашей целью. Мы хотим, чтобы Украина победила и победили все мы. Чтобы мы сохранили ценности, на которых базируется наше общество", - заявил Петр Павел.

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