"Это не шоу": Залужный резко ответил критикам насчет темпов контрнаступления ВСУ

Каждый день, каждый метр дается украинским защитникам кровью, подчеркнул главком ВСУ.

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Валерий Залужный прокомментировал темпы контрнаступления ВСУ / 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, Офис президента

Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный прокомментировал ситуацию вокруг контрнаступления ВСУ.

В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", — отметил украинский военачальник.

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По его словам, без полного снабжения планы контрнаступления вообще неосуществимы, при этом его темпы не так быстры, как хотелось бы наблюдателям.

Главком ВСУ уверен в том, что украинское контрнаступление продвигалось бы быстрее, а для этого украинцам нужно больше каждого вида оружия и истребители F-16 и напомнил, что западные страны без превосходства в воздухе такие операции даже не начали бы.

При этом украинский генерал говорит, что доктрина НАТО, которая аналогична российской, и подразумевает превосходство в воздухе для начала наземных операций глубокого проникновения.

"А Украина, переходя к наступательным операциям, какой доктрины должна придерживаться? НАТО? Российской Федерации? Или это не наше дело?", — задал он риторический вопрос.

Кроме того, Залужный напомнил, что у западных границ Украины сейчас находится вдвое больше самолетов НАТО, чем российских, которые атакуют Украину.

"Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда? Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует другое поколение авиации. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Ты что, спятил?" Но с этим вопросом: "Нет, нет", — добавил главком ВСУ.

Контрнаступление ВСУ

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в ранее заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

Украина имеет всё необходимое для победы в войне против страны-агрессора России, к тому же США уже объявили о предоставлении дополнительной помощи украинцам для защиты от российских оккупантов.

Сейчас контрнаступление украинских сил находится на начальном этапе. Основные события на фронте будут происходить в течение ближайших недель и месяцев. Об этом ранее сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Контрнаступление ВСУ происходит не очень быстро по нескольким причинам. В частности, украинским военным мешают быстрее двигаться вперед минные поля, которые установила российская оккупационная армия. Защитникам Украины приходится пробираться сквозь такие минные поля, установленные захватчиками перед своими основными позициями.

Но это не единственная причина, которая тормозит украинское контрнаступление. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американского военного.

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