УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Резников о контрнаступлении: "Нельзя ожидать чуда"

Тарас Сидоржевский
28 июня 2023, 14:32 обновлено 28 июня, 14:32
26
По словам украинского министра обороны, нельзя от каждой операции ожидать чуда, но успехи ВСУ – впереди.
Резников, ВСУ
Резников сообщил, что резерв ВСУ еще не задействован / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в интервью американскому изданию Financial Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

видео дня

"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят все", – сказал он, комментируя вопрос о медленном продвижении против хорошо укрепленных российских позиций. При этом министр отмечает, что "нельзя ожидать чуда в каждой операции".

По словам украинского министра, основные военные резервы ВСУ, включая большинство бригад, еще не были задействованы в операции. При этом, эти бригады недавно прошли обучение на западе и оснащены современными танками и бронемашинами НАТО,

По словам Резникова, украинская армия продолжает наносить большие потери российским войскам, их "деградация" является инструментом, а освобождение украинских земель – целью.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся докладывать дальше своему руководству", - отметил он.

Как идет контрнаступление ВСУ

Боевая работа, которую сейчас проводят украинские военные на фронте, происходит по плану и уже дает результаты. Скоро на фронте будут успехи, которые всех порадуют. Соответствующее заявление сделала руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга во вторник, 27 июня.

Сегодня сообщалось, что на Бахмутском направлении российские оккупанты попытались вернуть ранее отбитые у них позиции, но не преуспели. Кроме того, провалились их сегодняшние наступления еще на двух направлениях.

Украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты. Это больше, чем страна-агрессор Россия оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Больше о контрнаступлении ВСУ:

контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

14:02 Украина
Путину осталось недолго, 2024 год станет для него последним - Золотарев

Путину осталось недолго, 2024 год станет для него последним - Золотарев

12:00 Эксклюзивы
"Война должна закончиться в Москве падением Путина": экс-депутат Госдумы описал сценарий

"Война должна закончиться в Москве падением Путина": экс-депутат Госдумы описал сценарий

11:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:32

Резников о контрнаступлении: "Нельзя ожидать чуда"

14:13

Легенда бокса дал неутешительный прогноз для Усика на сражение против Фьюри

14:11

Дочь Лорак и Налчаджиоглу жестко задирает сводную сестру

14:06

Девушка показала простой способ, как сделать колбасу в домашних условияхВидео

14:02

Дуда прибыл с необъявленным визитом в Украину: о чем будет говорить с Зеленским

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:29

Эксперт пояснил, как Лукашенко может использовать Путина после мятежа Пригожина

13:27

Почему кремлевского потрошителя прорвало "выступать, награждать и отмечать"мнение

13:23

Праздновали бы 15-летие в сентябре: ракета РФ убила в Краматорске сестер-близняшекФотоВидео

13:16

Для кого 2024 год будет удачным: астрологи назвали 4 знака зодиака

Реклама
13:05

Мужчина показал дешевый трюк, который избавит от неприятного запаха в обувиВидео

12:43

Авраменко рассказал, нужно ли переименовать Запорожье и БроварыВидео

12:39

"Испанский стыд": Руслану высмеяли за фото в мини на фоне руин под БахмутомВидео

12:37

Что означает выражение "деньги не пахнут": Авраменко объяснил популярную фразуВидео

12:23

Как чистить, когда менять и зачем нужен уксус: как поддерживать ершик в чистоте

12:15

В Украине официально изменят даты трех праздников: Зеленский подал проект в Раду

12:02

"Якобы должны ее слушать": Серга объяснил, почему у Лободы проблемы с публикой

12:00

Путину осталось недолго, 2024 год станет для него последним - ЗолотаревЭксклюзив

11:57

Гороскоп на завтра 29 июня 2023: Рыбам – чувствительность, Овнам - конфликт

11:46

Без слез не взглянешь: в сеть слили честные фото Пугачевой

11:44

"Война должна закончиться в Москве падением Путина": экс-депутат Госдумы описал сценарийВидео

Реклама
11:40

"Куда смотрят санитары?": Кива заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова

11:20

Косметолог показала, как восстановить засохшую палетку: будет как новаяВидео

11:07

Суровикин знал о планах Пригожина устроить мятеж - The New York Times

11:01

Заплатить налоги на квартиры: сколько у украинцев осталось времени

10:57

"Были сутки штурмов": ВСУ сильно продвинулись на Запорожском направлении – МаркусВидео

10:34

Девушка поделилась секретом удаления пригоревшей пищи и жира из духовкиВидео

10:33

Эксперт объяснил, какой у Пригожина был хитрый план по поводу мятежа

10:03

С неожиданным визитом в Киев прибыл президент Литвы Гитанас Науседа

09:59

Только люди с острым зрением смогут разгадать загадку: нужно найти зеленую точку

09:48

Деньги от польского фонда для украинок: кто имеет право на 90 тыс. грн

09:46

Война может закончиться в этом году: Пономарев описал сценарийВидео

09:07

Целая серия взрывов: в Мелитополе мощно "прилетело" по оккупантам

09:03

Нужны соль и рис: как легко и просто помыть бутылки изнутри

08:50

Пригожин исчез: самолеты главаря ЧВК прилетели в Беларусь, но его никто не видел

08:20

Путин усилится, если усилится Пригожинмнение

08:13

Вагнеровцы до сих пор остаются в Украине – Пентагон

08:12

Ракетный удар по Краматорску: РФ убила 9 украинцев, 60 человек раненыФотоВидео

07:41

Две родные сестры из Волыни за один месяц потеряли на войне своих мужей

07:00

День рождения Владимира Дантеса: 5 хитов поющего волонтера с украинским вайбомВидео

06:48

Зачем Лукашенко позвал Пригожина в Беларусь: в ISW объяснили, в чем выгода диктатора

Реклама
06:21

Как хорошо выглядеть в 60 лет летом: 6 незаменимых вещей для стильного образаФото

06:20

Неспроста у путинских были похоронные лицамнение

04:30

"Путин мгновенно может исчезнуть": диктатору РФ активно ищут замену – Небоженко

04:00

С Днем Конституции Украины: какой сегодня праздник и у кого День ангела 28 июня

03:50

Как сказать на украинском "лесничная площадка": Авраменко озвучил благозвучный аналог

03:15

Бывшая невестка Елизаветы II борется с раком молочной железы

02:45

Эксперт спрогнозировал, будет ли помогать Пригожин Лукашенко своими боевиками

02:05

Как сделать чтобы шашлык не горел: хитрый фокус дает стопроцентный результат

01:20

"Дело в деньгах": политолог объяснил, чего может упасть российский режим

27 июня, вторник
23:57

Как правильно носить оверсайз футболку: трендовые идеи 2023

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять