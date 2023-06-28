Резников о контрнаступлении: "Нельзя ожидать чуда"

По словам украинского министра обороны, нельзя от каждой операции ожидать чуда, но успехи ВСУ – впереди.

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Резников сообщил, что резерв ВСУ еще не задействован / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр

Украинское летнее контрнаступление ждет успех, а недавние скромные достижения являются лишь "превью" к грядущим результатами. Об этом в интервью американскому изданию Financial Times заявил министр обороны Украины Алексей Резников

Министр отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и заявляет, что деоккупация нескольких сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении. Также Резников заявил, что ВСУ достигли "определенных успехов", о которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

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"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят все", – сказал он, комментируя вопрос о медленном продвижении против хорошо укрепленных российских позиций. При этом министр отмечает, что "нельзя ожидать чуда в каждой операции".

По словам украинского министра, основные военные резервы ВСУ, включая большинство бригад, еще не были задействованы в операции. При этом, эти бригады недавно прошли обучение на западе и оснащены современными танками и бронемашинами НАТО,

По словам Резникова, украинская армия продолжает наносить большие потери российским войскам, их "деградация" является инструментом, а освобождение украинских земель – целью.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся докладывать дальше своему руководству", - отметил он.

Как идет контрнаступление ВСУ

Боевая работа, которую сейчас проводят украинские военные на фронте, происходит по плану и уже дает результаты. Скоро на фронте будут успехи, которые всех порадуют. Соответствующее заявление сделала руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк во время брифинга во вторник, 27 июня.

Сегодня сообщалось, что на Бахмутском направлении российские оккупанты попытались вернуть ранее отбитые у них позиции, но не преуспели. Кроме того, провалились их сегодняшние наступления еще на двух направлениях.

Украинские военные во время летнего контрнаступления уже освободили около 300 квадратных километров территорий Украины, которые ранее контролировали российские оккупанты. Это больше, чем страна-агрессор Россия оккупировала во время "масштабного" зимнего наступления российских захватчиков. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Минобороны Британии в Twitter.

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