Русские оккупанты потерпели серию провалов: в Генштабе ВСУ рассказали о боях

На Бахмутском направлении российские оккупанты попытались вернуть ранее отбитые у них позиции, но не преуспели. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 27 июня 2023 года. кроме того, провалились их сегодняшние наступления еще на двух направлениях.
"На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские офицеры отмечают ‒ противник продолжил 27 июня сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - там в течение суток произошло более 10 боестолкновений.
Также враги проводили наступательные действия в районе Марьинки (Марьинское направление) и в направлении села Ровнополь (Шахтерское направление), но успеха не имели ни на одном из них.
Продвижение ВСУ на Донбассе
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.
Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.
Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Как уточнили в Институте изучения войны, Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.
Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).
12 июня ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновоселковском районе Донецкой области.
26 июня сообщалось о том, что бойцы ВСУ отбили у оккупантов и вернули под свой контроль село Ровнополь, что в Донецкой области.
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