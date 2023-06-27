Русские оккупанты потерпели серию провалов: в Генштабе ВСУ рассказали о боях

Украинские офицеры отмечают ‒ противник продолжил 27 июня сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

На Бахмутском направлении российские оккупанты попытались вернуть ранее отбитые у них позиции, но не преуспели. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке во вторник, 27 июня 2023 года. кроме того, провалились их сегодняшние наступления еще на двух направлениях.

"На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские офицеры отмечают ‒ противник продолжил 27 июня сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - там в течение суток произошло более 10 боестолкновений.

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Также враги проводили наступательные действия в районе Марьинки (Марьинское направление) и в направлении села Ровнополь (Шахтерское направление), но успеха не имели ни на одном из них.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ освободили село Нескучное в Донецкой области. Над населенным пунктом уже развивается украинский флаг.

Село освободили бойцы из 7-го отдельного батальйона "Арей" 129-й бригады ТрО, 3-го Отдельного батальона "Волынь" и других подразделений.

Кроме того, украинские военные освободили село Благодатное в Донецкой области. В ходе операции бойцы ВСУ взяли оккупантов в окружение. Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Как уточнили в Институте изучения войны, Вооруженные силы Украины успешно атаковали позиции россиян под Авдеевкой, а также продвинулись на Запорожском и Донецком направлениях.

Украинские силы добились незначительных успехов вблизи Авдеевки, поскольку российские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк по состоянию на 11 июня. Геолокационные кадры показывают, что украинские войска совершили незначительное продвижение к югу от Невельского (13 км к юго-западу от Авдеевки).

12 июня ВСУ освободили от российских оккупантов населенный пункт Сторожевое в Великоновоселковском районе Донецкой области.

26 июня сообщалось о том, что бойцы ВСУ отбили у оккупантов и вернули под свой контроль село Ровнополь, что в Донецкой области.

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