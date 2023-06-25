Когда контрнаступление ВСУ полностью начнется, оно будет победным - Резников

Нынешнее военное наступление ВСУ - это "подготовительная операция".

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Резников рассказал о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Наступление вооруженных сил Украины продолжается уже третью неделю. Министр обороны Украины Алексей Резников описал нынешнее военное наступление ВСУ, как "подготовительную операцию", определяя, где россияне создали "очень сильные линии обороны".

"Я чувствую, что мы одержим победу в этой войне, потому что мы сражаемся за нашу страну. Этот год станет переломным", - сказал он в интервью Fox News, намекая на то, что появится путь к завершению этой войны и победе Украины.

Он признал, что первые ожидания контрнаступления были "переоценены" и сейчас Украина очень осторожна.

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"Как только контрнаступление полностью начнется, оно будет успешным и "на шаг ближе к победе", - добавил Резников.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, что ВСУ пошли в наступление и серьезно продвинулись под Бахмутом. Украинские войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на Восточном фронте.

На юге наступают ВСУ. Анна Маляр подчеркнула, что на юге на нескольких направлениях продолжается наступление. Там все происходит по плану, который установлен военными.

ВСУ разбили оккупантов России в районе Бахмута, но понесли потери. Контрнаступление ВСУ набирает обороты, однако подрыв оккупантами России Каховской ГЭС может осложнить планы Украины, пишут американские журналисты.

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение. Украинские бойцы уничтожили вражеский ЗРК, склады с боеприпасами и артиллерийское подразделение.

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