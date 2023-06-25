Замена Шойгу: новым министром обороны РФ может стать бывший охранник Путина

В России уже начали искать замену министру обороны Шойгу.

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В РФ уже нашли замену Шойгу / коллаж: Главред, скриншоты: социальные сети

После того, как главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался от похода на Москву и государственного переворота, российские Telegram-каналы обсуждают, что Кремль мог пообещать за это увольнение министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Зато "Z-пропагандисты" уже начали искать замену Шойгу. По их мнению, новым министром обороны РФ станет бывший охранник Путина, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин, передает ТСН.

По информации так называемых "военкоров", вчера якобы именно Дюмин выезжал на переговоры с Пригожиным, и смог с ним договориться, чтобы тот прекратил свой бунт.

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Зато пресс-служба Тульской области назвала "недостоверными" сообщения о том, что губернатор Алексей Дюмин участвовал в переговорах с Пригожиным.

В Сети предполагают, что сам Дюмин пока не хочет привлекать к себе лишнего внимания. Также Дюмин якобы боится, что его будут считать новым преемником Путина, а в условиях борьбы между "башнями Кремля" такая слава очень опасна.

Что известно о Дюмине

Алексей Дюмин охранником президента РФ был с 1999 по 2007 годы. Когда российское правительство возглавил Путин, Дюмин стал его личным адъютантом, однако этот факт впоследствии отрицал.

В 2012 году Алексей Дюмин назначен заместителем начальника управления Службы безопасности президента России ФСО России. В 2014 году назначен заместителем начальника ГРУ.

С 2015 года – начальник Главного штаба Сухопутных войск-первый заместитель главнокомандующего Сухопутных войск. в том же году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта и назначен заместителем министра обороны Шойгу.

В 2016 году Путин назначил Алексея Дюмина исполняющим обязанности губернатора Тульской области.

Дюмин является подсанкционным лицом во многих странах мира за поддержку военной агрессии РФ против Украины.

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

В России начинается гражданская война, Пригожин устраивает госпереворот. Евгений Пригожин заявил, что российские военные по приказу Шойгу обстреляли тыловой лагерь "вагнеровцев". Он также сообщил, что начальник Генштаба РФ Герасимов дал команду авиации открыть огонь по колоннам повстанцев.

Здание Минобороны РФ в Ростове окружили солдаты и танки. В Сети появилось несколько видео с военными колоннами, которые достигли центра Ростова-на-Дону и окружили здание Минобороны РФ.

Путин в истерике обратился к россиянам и та заявил об ударе в спину. Директор агрессора России Владимир Путин отдал приказ на подавление мятежа Евгения Пригожина, и неуверенно заявил, что "постарается урегулировать ситуацию".

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