"Это будет самоубийство": в ВСУ сделали заявление о возможной атаке Пригожина из Беларуси

По словам Наева, сейчас не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника.

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Сергей Наев о возможном вторжении "вагнеровцев" из Беларуси / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ, КОС

Сегодня, 25 июня, командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил что на севере Украины не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника, а если враг попытается пересечь границу с севера, это будет для него самоубийством.

"Хочу всех заверить, что ситуация в северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой. Наши войска продолжают наращивать оборонительные средства. В усиленном режиме работают все службы от разведки до инженерных войск", - ответил Наев на заявление о возможном участии ЧВК "Вагнер" в нападении на территорию Украины со стороны Беларуси, передает Military Media Center.

По его словам, сейчас не наблюдается ни наращивания техники, ни живой силы противника.

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"Граница государства под надежной защитой в режиме 24/7. Если же такое произойдет, и враг попытается пересечь государственную границу, для них это будет ничто иное, как самоубийство. Наши воины готовы дать достойный ответ любому, кто решается пересечь государственный рубеж с оружием в руках", - отметил Наев.

Возможное вторжение ЧВК "Вагнер" со стороны Беларуси

25 июня бывший глава Генштаба Великобритании, генерал Ричард Даннатт заявил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным, который после попытки мятежа якобы выехал в Беларусь.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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