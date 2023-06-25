Пригожин может готовить атаку на Киев со стороны Беларуси - британский генерал

Тот факт, что Пригожин по договоренности с Александром Лукашенко уехал в Беларусь, "вызывает определенную обеспокоенность".

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Ричард Даннатт не исключает, что Пригожин может готовить атаку на Киев из Беларуси / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Наемники ЧВК "Вагнер" могут готовить наступление на Киев после того, как их главарь Евгений Пригожин после попытки мятежа уехал в Беларусь. Такое мнение озвучил экс-глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннатт в интервью Sky News.

По его словам, тот факт, что Пригожин по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Александром Лукашенко уехал в Беларусь, "вызывает определенную обеспокоенность".

"Если он сохранил вокруг себя боеспособные силы, то он снова представляет угрозу для украинского фланга, ближайшего к Киеву", - отметил Даннатт.

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Британский генерал считает, что РФ может использовать ЧВК "Вагнер" для очередной попытки взять Киев.

"Эхо вчерашних событий будет ощущаться еще достаточно долго", – считает военный.

Несмотря на это, вчерашние события показали, что Путин, безусловно, ослаб.

"Российские военные... явно находятся в определенном беспорядке", – добавил Даннатт.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Пресс-служба президента Беларуси, в свою очередь, заявила, что Лукашенко якобы уговорил Пригожина остановиться.

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