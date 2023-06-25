США отложили введение санкций против ЧВК "Вагнер": в WSJ назвали причину

Государственный департамент намеревался объявить о дополнительных санкциях в отношении вероятного "золотого бизнеса" ЧВК "Вагнер" в Африке.

https://glavred.info/world/ssha-otlozhili-sankcii-protiv-chvk-vagner-v-wsj-nazvali-prichinu-10480594.html Ссылка скопирована

США отложили на время новые санкции против ЧВК "Вагнер" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Госдепартамент США решил отложить на время запланированное введение новых санкций против золотодобывающего бизнеса ЧВК "Вагнер" в Африке. О санкциях изначально планировалось объявить во вторник, 27 июня. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

В сообщении указывается, что во вторник Государственный департамент намеревался объявить о дополнительных санкциях в отношении вероятного "золотого бизнеса" ЧВК "Вагнер" в Африке.

Но в Вашингтоне решили отложить на время объявление о новых санкциях в отношении "вагнеровцев".

видео дня

"Вашингтон не хочет, чтобы выглядело так, будто он становится на чью-то сторону", – цитирует WSJ слова информированного источника.

Как сообщал Главред, суд Евросоюза 8 марта 2923 года отменил часть санкций против матери основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

Военный мятеж Пригожина в РФ

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат".

Главарь боевиков назвал военное руководство страны-агрессора России злом и заявил, что оно "должно быть остановлено". Также он добавил, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнер. Впоследствии стало известно, что остатки подразделений Вагнера в окрестностях Бахмута открыли огонь по регулярным войскам РФ.

Утром 24 июня ЧВК Вагнер взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону.Боевики сбили за ночь 3 вертолета российских оккупантов. Позже ЧВК Вагнер захватила и Воронеж.

Далее Пригожин пошел со своей армией в наступление на Москву, но потом внезапно принял решение остановиться. Он оправдал это тем, что якобы "не хотел проливать русскую кровь".

Другие новости: