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В ЕС отменили часть санкции против Пригожина: названа причина

8 марта 2023, 18:06
Виолетта Пригожина была занесена в санкционный список Евросоюза за день до вторжения России в Украину.
Пригожин
Пригожин / скрин

Суд Евросоюза 8 марта отменил часть санкций против матери основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Виолетты Пригожиной.

"Следует отметить, что недавнее решение Общего суда касается только решения от 23 февраля 2022 года", - сообщил в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк,

Таким образом, по их словам, меры по замораживанию активов и запрету на поездки по Пригожиной все еще применяются, поскольку решение, принятое 14 сентября 2022 года о возобновлении ее назначения до сих пор в силе.

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Что известно о санкциях против матери Пригожина

Виолетта Пригожина была занесена в санкционный список Евросоюза за день до вторжения России в Украину, однако поступил запрос об отмене наложенных на нее санкций.

ЕС заявил, что деловые связи Пригожиной с ее сыном сделали ее соучастницей российской агрессии.

"Суд отменяет ограничительные меры, примененные к госпоже Виолетте Пригожиной, матери господина Евгения Пригожина, в контексте войны России против Украины", — цитирует телеканал Sky News решение суда.

Там говорится, что суд не получил достаточно информации, необходимой для наложения санкций.

Санкции против ЧВК "Вагнер"

Совет Европейского Союза ввел санкции против членов российской частной военной компании "Вагнера".

Также ограничения были введены против трех связанных с ЧВК энергетических компаний и восьми человек.

В МИД России заявили, что Москва оставляет за собой право на ответные санкции против ЕС после введения рестрикций в отношении восьми человек из ЧВК Вагнер и четырех организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, ЕС продолжает нелегитимную с международно-правовой точки зрения практику односторонних ограничений.

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